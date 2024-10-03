Психологи проверили, правда ли пессимисты всегда или правы, или приятно удивлены

Соответствующую статью опубликовал журнал Emotion. В исследовании участвовали 500 человек. Им давали посмотреть на изображения, вызывающие положительные или отрицательные эмоции. Перед этим людям показывали символ, который «подсказывал» ее настроение. В 77% случаев подсказки оказывались верными, то есть участникам показывали картинку, которую они и ожидали увидеть. 23% символов были ложными.
Чтобы оценить эмоциональную реакцию добровольцев, сразу после «плохого» или «хорошего» изображения им показывали нейтральный китайский иероглиф и просили рассказать, насколько приятным или неприятным он кажется. Оказалось, что подтвердившиеся отрицательные ожидания заставили участников исследования чувствовать себя хуже, чем неожиданное «неприятное» изображение. Таким образом, сильной радости факт собственной правоты у людей не вызвал.
Что касается положительных исходов, там закономерность была другой. Участники эксперимента испытывали более приятные эмоции, когда ожидали позитивную картинку и видели ее, чем когда сюжет изображения становился приятной неожиданностью. Эмоциональный подъем от подтверждения оптимистичных ожиданий был сильнее, чем от верности пессимистичных прогнозов.
При этом индивидуальные особенности добровольцев, например, тревожность, никак не повлияли на результаты исследования. Ученые сделали вывод, что выявленные закономерности можно считать общими и не зависящими от личностных качеств или психологических особенностей.
Вместе с тем у работы есть ограничения. «Наше исследование в основном было сосредоточено на первоначальных, сиюминутных эмоциональных реакцих. Кроме того, наши выводы основаны на одной экспериментальной парадигме, что может ограничить обобщаемость результатов», — признали исследователи.
Интересно, что люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью будут откладывать важные дела на потом. Пессимисты, напротив, склонны к прокрастинации. Это выяснили в Токийском университете.