Психологи проверили, правда ли пессимисты всегда или правы, или приятно удивлены

Соответствующую статью опубликовал журнал Emotion. В исследовании участвовали 500 человек. Им давали посмотреть на изображения, вызывающие положительные или отрицательные эмоции. Перед этим людям показывали символ, который «подсказывал» ее настроение. В 77% случаев подсказки оказывались верными, то есть участникам показывали картинку, которую они и ожидали увидеть. 23% символов были ложными.