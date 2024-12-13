Психологи проверили, могут ли животные завидовать

Ученые объяснили, что животные, скорее всего, не завидуют, а возмущаются из-за того, что люди могли бы относиться к ним лучше. По мнению специалистов, то, что их коллеги расценивали как зависть, на самом деле является неудовлетворенностью ожиданиями. И это свойственно как людям, так и биологическим видам.