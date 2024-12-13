Психологи проверили, могут ли животные завидовать

Ученые из Университета Беркли в США провели исследование 23 научных работ коллег, проанализировали данные более 60 тысяч наблюдений за 18 видами животных и установили, способны ли звери испытывать такую «человеческую» эмоцию, как зависть.
В работе, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, ученые отметили, что результаты рассмотренных исследований основаны на данных небольшой выборки, из-за чего их трудно воспроизвести при участии других животных. Также специалисты предположили, что во время экспериментов звери могли и вовсе не испытывать зависть, досаду или возмущение из-за несправедливости.
Так, когда обезьянам отказывали в лакомстве после нескольких экспериментов, во время которых они его получали, они могли испытывать разочарование. Животное необязательно завидовало другим обезьянам, которым угощение досталось: возмущение возникало, даже если еда находилась в пустой клетке и не принадлежала условному «сопернику».
Ученые объяснили, что животные, скорее всего, не завидуют, а возмущаются из-за того, что люди могли бы относиться к ним лучше. По мнению специалистов, то, что их коллеги расценивали как зависть, на самом деле является неудовлетворенностью ожиданиями. И это свойственно как людям, так и биологическим видам.
Ранее ученые обнаружили у шимпанзе уникальные человеческие поведенческие черты.