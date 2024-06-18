Психологи перечислили семь признаков, указывающих на то, что вы тайный манипулятор

Проблема
Некоторые типы манипуляций заметить очень легко, настолько они лобовые и неприкрытые, например, когда продавец пытается заставить вас совершить покупку, уверяя в том, что это последний товар по сниженной цене. Но очень часто на мысли, чувства и поведение людей воздействуют очень скрытно и опосредованно. И заметить такие завуалированные манипуляции бывает очень сложно, причем даже тому, кто сам неосознанно ведет себя подобным образом по отношению к окружающим.
То есть, мы манипулируем другими людьми автоматически, это просто привычка. Кроме того, даже если это происходит осознанно, мы можем обманывать себя тем, что руководствуемся благими намерениями, например, думать, что неприкрытая лесть нужна для поднятия самооценки объекта нашей манипуляции. Как бы там ни было, ничего хорошего в таком способе взаимодействия с другими людьми нет.
Признаки
Если вы подозреваете, что являетесь латентным манипулятором, то вот семь основных особенностей подобного поведения.
1. Вы избирательно делитесь информацией
Например, если вы хотите пойти в какой-то ресторан, но не уверены, что этого захочет партнер, вы зачитаете ему все хорошие отзывы об этом месте, но пропустите все негативные комментарии. Контроль над той информацией, которой обладает человек, помогает вам получить желаемое.
2. Вы жаждете одобрения и готовы ради него на многое
Для вас очень и очень важно нравиться людям и доставлять им удовольствие. Получение одобрения со стороны окружающих — это, возможно, неосознанная стратегия достижения своих целей, например обретения нужных знакомств, более высокого социального статуса, финансовой выгоды, поднятия своей самооценки. Эти скрытые мотивы заставляют вас льстить, делать одолжения, оказывать услуги и так далее.
3. Вы всегда пытаетесь быть «милым»
Вам чрезвычайно важно, чтобы люди считали вас хорошим человеком — добрым, внимательным, заботливым, бескорыстным, честным, ответственным. Хотя вы отчасти действительно искренне стараетесь соответствовать этому образу, истинные мотивы вашего поведения совсем не такие «белые и пушистые».
Вы хотите выглядеть милым и приятным ради собственных интересов, потому что такому человеку всегда проще получить то, что он хочет.
В результате вам часто приходится подавлять негативные эмоции, натягивать на лицо улыбку и притворяться, что у вас все отлично, хотя на самом деле это далеко не так.
4. Вы всегда тщательно отбираете слова
Чтобы добиться своего, вам приходится думать, что именно и как именно сказать, как преподнести информацию таким образом, чтобы она послужила вашим целям и произвела нужный эффект. Например, вы не хотите проводить праздники у родителей партнера, но напрямую сказать ему, что вам не нравится их общество — значит его обидеть. Поэтому вы аккуратно манипулируете фактами, преувеличивая дальность расстояния, трудности, связанные с поездкой и поиском человека, который будет присматривать за вашим котом.
5. Ваше поведение в значительной степени меняется в зависимости от того, кто находится рядом
К примеру, в присутствии человека, на которого вы хотите произвести хорошее впечатление, вы можете оставить большие чаевые официанту, чего никогда не делаете, если вы один. Или на работе выкладываетесь по полной, если знаете, что за вами наблюдает коллега или босс, и расслабляетесь в их отсутствие.
6. Вы часто льстите окружающим
Комплименты нужны вам для того, чтобы что-то получить от окружающих, и вы охотно прибегаете к этому обычно беспроигрышному способу каждый раз, когда вам это требуется, потому что люди на удивление падки на лесть. Вам может казаться, что вы говорите человеку комплименты совершенно искренне, но если вы заглянете в себя немного глубже, то сразу поймете, что не стали бы произносить ничего подобного, если бы вам не было от него чего-то нужно.
7. Вы часто чувствуете себя обиженным
Главный побочный эффект завуалированной манипуляции — обида и раздражение в случае ее неудачи. Это закономерный итог, если вы, несмотря на все жертвы и ухищрения, не получили то, что вам хотелось. Важно это осознать, потому что иначе вы отдаете контроль над своими эмоциями и настроением другим людям, которые либо делают то, что вы от них хотели, либо нет.