Психологи перечислили семь признаков, указывающих на то, что вы тайный манипулятор

Комплименты нужны вам для того, чтобы что-то получить от окружающих, и вы охотно прибегаете к этому обычно беспроигрышному способу каждый раз, когда вам это требуется, потому что люди на удивление падки на лесть. Вам может казаться, что вы говорите человеку комплименты совершенно искренне, но если вы заглянете в себя немного глубже, то сразу поймете, что не стали бы произносить ничего подобного, если бы вам не было от него чего-то нужно.