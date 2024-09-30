Психологи объяснили причину популярности мукбангов

Что такое мукбанг
Мукбанг (от корейского «мокпан», что значит «трансляция поедания») — это формат видеоблога, когда человек ест большое количество еды перед камерой и одновременно общается со зрителями. При этом транслируются все детали взаимодействия с едой — от ее приготовления до чавканья. Некоторые и вовсе делают особый акцент на звуке, создавая ASMR-контент со звуками еды.
Блогеры, которые ведут мукбанги, могут есть все, что угодно: от фастфуда вроде куриных крылышек или бургеров до изысканных блюд — лобстеров, осьминогов. Они часто комментируют вкус, текстуру и внешний вид пищи, а также делятся своими эмоциями и впечатлениями.
Многие также включают элементы шоу, например, играют в игры или танцуют во время еды.
Мукбанг стал популярным в Южной Корее и других странах Азии, где люди проводят много времени за экранами своих устройств. Этот формат позволяет зрителям почувствовать себя частью процесса и получить удовольствие от еды вместе с блогером — особенно это ценно для тех, кто часто ест в одиночестве.
Почему мукбанг вызывает раздражение
Мукбанг — своеобраная форма контента: некоторые не могут его смотреть, потому что он вызывает у них брезгливость и отвращение. Причин, почему мукбанг не нравится части интернет-пользователей, может быть несколько.
1. Пропаганда нездорового пищевого поведения.
Некоторые зрители уверены, что мукбанг продвигает неправильные пищевые привычки, такие как переедание или предпочтение нездоровой пищи.
2. Отсутствие эстетики.
Наблюдать за чужим приемом пищи, который происходит в реальном времени, может быть неприятно — блогеры нередко пачкаются в кадре, чавкают, проливают жидкости.
3. Однообразный контент.
Формат мукбанга предполагает, что блогер будет есть перед камерой, поэтому такой контент может показаться однообразным и скучным для некоторых зрителей — ведь, по сути, из ролика в ролик меняется только блюдо, которое съедается.
4. Субъективность восприятия.
Люди могут иметь разные представления о том, какие блюда считать вкусными, а какие — нет. Из-за этого видео, как кто-то с удовольствием съедает целого осьминога или острые крылышки с халапеньо, подходят не всем.
Почему мы любим мукбанг
Зарубежные психологи посвятили не одно исследование феномену популярности мукбангов — и вот как они объясняют ее.
1. Попытка избавиться от одиночества.
Совместный прием пищи — это практика, которая всегда приносит удовольствие. Доступна она не всем: если кто-то чувствует себя одиноким, потому что вынужден есть в без компании, просмотр мукбангов может дать ему ощущение общности за столом, которого человеку так не хватает.
2. Удовольствие от «нарушения правил».
Не все решаются есть огромную порцию очень острой еды — но посмотреть за другими, кто готов на это пойти, бывает довольно любопытно. Психологи обратили внимание, что ролики, где блогеры едят слишком много еды или дегустируют особенно странные блюда вроде экстра-острых крыльев, которые мало кто съел бы в обычной жизни, набирают больше всего просмотров. Причина — в желании посмотреть на такое «шоу» со стороны.
3. Развлечение.
Во время еды блогеры делятся историями и рассказывают анекдоты — это поднимает настроение не меньше, чем звуки и виды еды, записанные в формате ASMR. В нем, по наблюдениям исследователей, подчеркиваются звуки шипящей пищи, жевания, чавканья и перемешивания. Эти визуальные и слуховые стимулы вызывают ощущения, похожие на покалывание, которые можно объяснить действием эндорфинов — иными словами, такой, казалось бы, «неприятный» контент на самом деле нам приносит ощущение спокойствия и радости.
4. Эскапизм.
Мукбанг, как отмечают психологи, может помогать снимать стресс, так как, наблюдая, как едят другие, человек успокаивается. Кроме того, порой мукбанги — как и другие видео в интернете — помогает нам компенсировать нехватку того, чего нам не хватает в обычной жизни. Этот парадокс исследователи называют «компенсирующим использованием интернета», благодаря которым мы закрываем свои потребности, которые есть в оффлайн-жизни, через потребление контента в онлайне.