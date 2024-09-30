Психологи объяснили причину популярности мукбангов

Не все решаются есть огромную порцию очень острой еды — но посмотреть за другими, кто готов на это пойти, бывает довольно любопытно. Психологи обратили внимание, что ролики, где блогеры едят слишком много еды или дегустируют особенно странные блюда вроде экстра-острых крыльев, которые мало кто съел бы в обычной жизни, набирают больше всего просмотров. Причина — в желании посмотреть на такое «шоу» со стороны.