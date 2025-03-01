Психологи объяснили, почему погоня за счастьем ничего не даст

Южнокорейские и канадские ученые выявили причину «парадокса счастья» — попытки, когда человек пытается стать счастливым, но это, наоборот, снижает удовлетворенность жизнью. Исследование опубликовано в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.
Ученые провели несколько экспериментов с добровольцами, которые старались стать счастливыми или «плыли по течению». Как оказалось, чем больше люди стремятся к счастью, тем реже они используют самоконтроль. Так, психологи предположили, что погоня за полным удовлетворением и самоконтроль конкурируют за «источник» психического ресурса. На следующем этапе специалисты проверили эту гипотезу.
Участников одного из экспериментов разделили на две группы: одним показывали рекламу со словом «счастье» и предлагали им съесть столько конфет, сколько они хотят, а другие ели сладости в тишине.
Оказалось, что люди, которые смотрели рекламу, съедали больше конфет, чем другие участники эксперимента. По словам ученых, это показывает, что стремление к счастью может изматывать и делать человека более подверженными соблазнам.
На следующем этапе исследования участников попросили составить список вещей, которые делают их счастливыми или просто улучшают самочувствие. Более высокие умственные затраты демонстрировали те, кому пришлось «искать счастья».
Ученые объяснили, что погоня за счастьем требует умственных затрат. Эти усилия истощают способность делать то, что приносит чувство удовлетворения.
По мнению психологов, не стоит зацикливаться на ощущении счастья и на том, что его может вызвать. «Вместо того чтобы пытаться получить больше того, что вы хотите, посмотрите на уже имеющееся и просто примите это как источник счастья», — заключили они.
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