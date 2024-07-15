Психологи объяснили, почему может возникнуть аллергия на партнера

Какой бывает аллергия на партнера
В Сети стали набирать популярность видео девушек, которые рассказывают о проблемах со здоровьем, появившихся во время отношений. Акне, бессонница, проблемы с желудочно-кишечным трактом — лишь малая часть симптомов «аллергии», наступившей, по их мнению, из-за несовместимости с партнером.
К примеру, о таком опыте рассказывает 28-летняя Луиза: когда девушка встречалась с парнем, она часто испытывала раздражительность и боли в груди, а также страдала от периодической молочницы. При этом по мере развития отношений к этим проблемам добавились и другие — например, выпадение волос.
«Врач-терапевт определил, что это связано со стрессом, и мне прописали противотревожные препараты, которые совершенно не помогли», — рассказывает в своем блоге Луиза. Однако через шесть месяцев после расставания с молодым человеком эти симптомы прошли, и девушка смогла отказаться от лекарств.
«На протяжении всех отношений я не считала своего бывшего первопричиной своих проблем со здоровьем. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что мое тело интуитивно подсказывало мне, что ситуация была плохой», — призналась Луиза.
С похожей ситуацией столкнулась и 25-летняя Дени — по словам девушки, неприятие молодого человека у нее проявилось в дерматите.
«Моя кожа сильно чесалась, опухала и шелушилась, на ней появлялись язвы или довольно глубокие раны, так что мои руки были очень чувствительны», — рассказывает она.
Симптомы начались примерно на восьмом-десятом месяце их знакомства — по совпадению, примерно в то же время им пришлось перейти в формат отношений на расстоянии.
«Мы жили на расстоянии почти два года, и почти все это время я знала, что не хочу жить там, где живет он, и наоборот. После разрыва я почувствовала облегчение и возможность, а дерматит прошел в течение нескольких недель», — делится Дени.
Что об этом говорят специалисты
Специалисты предполагают, что «аллергией» пользователи соцсетей называют обычные психосоматические проявления. При этом подобные физические реакции организма могут быть обусловлены не конкретно отношениями, а большим количеством стресса в жизни.
Способствовать его высокому уровню может как само общение с партнером, так и совершенно независимые от этого факторы: работа, учеба, личные переживания, ментальное неблагополучие и не только. Все это может приводить к разным сбоям в организме и влиять на множество его систем, среди которых:
- эндокринная;
- репродуктивная;
- мышечная;
- желудочно-кишечная;
- дыхательная;
- сердечно-сосудистая.
«Также эти симптомы могут быть вызваны химическими особенностями организма, например, несовместимостью феромонов, а еще они могут указывать на то, что вы не чувствуете себя в безопасности рядом с этим человеком, — говорит психолог Лалитаа Суглани. — Причин множество».
Вместе с тем американский психиатр Джудит Орлофф обращает внимание на то, что люди могут «слишком навязчиво прислушиваться к своему телу». По ее мнению, вирусные видео с рассказами об аллергии на бойфрендов показывают, что «миллионы из нас поощряются быть сверхбдительными к любым телесным изменениям и быстро делать выводы, не выясняя реальную первопричину симптомов».
«Наши физические ощущения могут быть не связаны непосредственно с другим человеком, — говорит специалист. — Возможно, партнер просто вызывает у нас такие эмоции, которые отсылают к неразрешенной травме детства, и именно она заставляет чувствовать себя некомфортно».