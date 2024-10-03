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Психологи объяснили, как выстроить здоровые отношения с алкоголем

Количество «трезвых» баров по всему миру растет, все больше молодых людей отказываются от алкоголя, и врачей такая тенденция не может не радовать. Но может быть, все проблемы от «пере» и «недо», и стоит просто найти баланс? Психологи уверены, что это получится не у всех, однако попробовать можно.

Источник: РИА "Новости"

Для начала отметим, что алкоголь вреден для здоровья, независимо от того, сколько мы пьем. Так, Международное агентство по изучению рака отнесло его к канцерогенам группы 1, влияет спиртное также на развитие заболеваний печени, сердца и других органов. Не забываем и про формирование алкогольной зависимости. Тем не менее, врачи уверены, что здоровые отношения с алкоголем выстроить все же можно.

Как пить, чтобы не развилась зависимость

«Идея здоровых отношений с алкоголем интересна, — говорит Джон Келли, директор Исследовательского института восстановления Массачусетской больницы общего профиля. — Конечно, даже при очень низком уровне потребления алкоголь несет в себе риски, но в итоге все зависит от того, как вы готовы рисковать».

Так, отмечает Эмили Хартвелл, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, важно осознавать все последствия, к которым приводит употребление алкоголя. Среди них — повышенный риск инсульта, влияние на иммунную систему, психическое здоровье.

«Алкоголь воздействует на множество различных нейромедиаторных систем в вашем мозге, — говорит Хартвелл. — Поэтому, если человек, склонный к депрессии, злоупотребляет алкоголем, это усугубит ситуацию. Он может усиливать любое чувство, которое вы пытаетесь подавить, будь то стресс, тревога или печаль».

Несмотря на то, что безопасного употребления алкоголя не существует, Национальный институт по борьбе с алкоголизмом определяет норму спиртного «с низким риском».

Это — не более 7 доз алкоголя в неделю или 3 доз алкоголя в любой день для женщин. Для мужчин — не более 14 доз алкоголя в неделю или 4 доз в день. В рекомендациях для всех людей в возрасте 65 лет и старше указано не более 7 доз в неделю и 3 в день.

«Мы не только пьем алкоголь, но и быстро ездим, едим нездоровую пищу и делаем другие вещи, которые нам вредят. Но мы делаем это осознанно, — говорит Джон Келли. — Если вы взвесите все “за “и “против “и решите, что все еще хотите выпить бокал холодного пива или уютно устроиться с бокалом вина у камина, это ваше решение”.

Когда здоровых отношений со спиртным не выйдет

Психологи называют несколько групп людей, которым будет сложно найти баланс.

1. Человек пьет, чтобы справиться с какой-то жизненной ситуацией

Выпивка может быть способом борьбы с тревогой, разрешения конфликтов. Однако пытаясь использовать спиртное для управления своими эмоциями, мы создаем другую проблему — формируется зависимость от алкоголя.

«Спросите себя, как вы справляетесь с давлением или стрессом, — советует психолог Джоанна Джонс. — Если вы наливаете себе бокал вина, чтобы успокоиться, это говорит о том, что ваши отношения с алкоголем здоровыми назвать нельзя. Алкоголь на самом деле считается депрессантом».

2. У человека развивается толерантность

Если раньше для того, чтобы расслабиться и прийти в хорошее расположение духа, вам хватало два бокала вина, а теперь нужно три и больше, это тревожный знак. «В таких случаях лучше оценить, пьете ли вы в здоровых для себя пределах, — говорит Эмили Хартвелл. — Ваш мозг может сигнализировать: “Со мной все в порядке, я наконец-то получаю кайф!”, однако организм в целом будет ощущать пагубное действие трех бокалов вина».

3. Выпивка приводит к неприятностям

Задуматься стоит и в том случае, если из-за алкоголя начинаются проблемы на работе — например, вам приходится просить выходной за свой счет из-за похмелья. Или если отношения с близкими после каждой вечеринки портятся. В общем, если негативных последствий после употребления спиртного больше, чем позитивных ощущений в процессе.

4. У родственников были проблемы с алкоголем

Скорее всего, здоровых отношений со спиртным не выйдет, если в семейном анамнезе часто фигурировал диагноз «алкоголизм». Возможно, генетика просто не позволит вам удерживать себя в разумных границах.