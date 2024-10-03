Психологи объяснили, как выстроить здоровые отношения с алкоголем

Если раньше для того, чтобы расслабиться и прийти в хорошее расположение духа, вам хватало два бокала вина, а теперь нужно три и больше, это тревожный знак. «В таких случаях лучше оценить, пьете ли вы в здоровых для себя пределах, — говорит Эмили Хартвелл. — Ваш мозг может сигнализировать: “Со мной все в порядке, я наконец-то получаю кайф!”, однако организм в целом будет ощущать пагубное действие трех бокалов вина».