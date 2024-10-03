Психологи объяснили, как выстроить здоровые отношения с алкоголем

Для начала отметим, что алкоголь вреден для здоровья, независимо от того, сколько мы пьем. Так, Международное агентство по изучению рака отнесло его к канцерогенам группы 1, влияет спиртное также на развитие заболеваний печени, сердца и других органов. Не забываем и про формирование алкогольной зависимости. Тем не менее, врачи уверены, что здоровые отношения с алкоголем выстроить все же можно.
Как пить, чтобы не развилась зависимость
«Идея здоровых отношений с алкоголем интересна, — говорит Джон Келли, директор Исследовательского института восстановления Массачусетской больницы общего профиля. — Конечно, даже при очень низком уровне потребления алкоголь несет в себе риски, но в итоге все зависит от того, как вы готовы рисковать».
Так, отмечает Эмили Хартвелл, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, важно осознавать все последствия, к которым приводит употребление алкоголя. Среди них — повышенный риск инсульта, влияние на иммунную систему, психическое здоровье.
«Алкоголь воздействует на множество различных нейромедиаторных систем в вашем мозге, — говорит Хартвелл. — Поэтому, если человек, склонный к депрессии, злоупотребляет алкоголем, это усугубит ситуацию. Он может усиливать любое чувство, которое вы пытаетесь подавить, будь то стресс, тревога или печаль».
Это — не более 7 доз алкоголя в неделю или 3 доз алкоголя в любой день для женщин. Для мужчин — не более 14 доз алкоголя в неделю или 4 доз в день. В рекомендациях для всех людей в возрасте 65 лет и старше указано не более 7 доз в неделю и 3 в день.
«Мы не только пьем алкоголь, но и быстро ездим, едим нездоровую пищу и делаем другие вещи, которые нам вредят. Но мы делаем это осознанно, — говорит Джон Келли. — Если вы взвесите все “за “и “против “и решите, что все еще хотите выпить бокал холодного пива или уютно устроиться с бокалом вина у камина, это ваше решение”.
Когда здоровых отношений со спиртным не выйдет
Психологи называют несколько групп людей, которым будет сложно найти баланс.
1. Человек пьет, чтобы справиться с какой-то жизненной ситуацией
Выпивка может быть способом борьбы с тревогой, разрешения конфликтов. Однако пытаясь использовать спиртное для управления своими эмоциями, мы создаем другую проблему — формируется зависимость от алкоголя.
«Спросите себя, как вы справляетесь с давлением или стрессом, — советует психолог Джоанна Джонс. — Если вы наливаете себе бокал вина, чтобы успокоиться, это говорит о том, что ваши отношения с алкоголем здоровыми назвать нельзя. Алкоголь на самом деле считается депрессантом».
2. У человека развивается толерантность
Если раньше для того, чтобы расслабиться и прийти в хорошее расположение духа, вам хватало два бокала вина, а теперь нужно три и больше, это тревожный знак. «В таких случаях лучше оценить, пьете ли вы в здоровых для себя пределах, — говорит Эмили Хартвелл. — Ваш мозг может сигнализировать: “Со мной все в порядке, я наконец-то получаю кайф!”, однако организм в целом будет ощущать пагубное действие трех бокалов вина».
3. Выпивка приводит к неприятностям
Задуматься стоит и в том случае, если из-за алкоголя начинаются проблемы на работе — например, вам приходится просить выходной за свой счет из-за похмелья. Или если отношения с близкими после каждой вечеринки портятся. В общем, если негативных последствий после употребления спиртного больше, чем позитивных ощущений в процессе.
4. У родственников были проблемы с алкоголем
Скорее всего, здоровых отношений со спиртным не выйдет, если в семейном анамнезе часто фигурировал диагноз «алкоголизм». Возможно, генетика просто не позволит вам удерживать себя в разумных границах.