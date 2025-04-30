Психологи прокомментировали требование «целовать ноги мужьям, вернувшимся с СВО»

Рукоприкладство бойцов с ПТСР и реакция жен
Жены вернувшихся с фронта участников специальной военной операции должны терпеть возможную агрессию, включая рукоприкладство, со стороны своих мужей. Такую точку зрения высказал ведущий Сергей Карнаухов в эфире программы «Соловьев Live», фрагмент из которой опубликовала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале.
Также Карнаухов предостерег россиянок от разводов и призвал их «целовать ноги своим мужьям», поскольку те защищали Родину.
Свою точку зрения он выразил в ответ на слова журналистки Анастасии Кашеваровой, которая заступилась за женщину, рассказавшую о рукоприкладстве мужа с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после его возвращения с фронта.
В дальнейшем Карнаухов объяснил свои слова необходимостью сохранения семьи.
«Я же про сохранение семьи. Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно», — написал ведущий в своем телеграм-канале.
Также вскоре высказалась и Кашеварова, назвавшая практику нанесения побоев жене слабостью и болезнью.
«Жена и дети находятся в беззащитном положении, тот самый герой войны — угроза для семьи. И вот тут начинается самое возмутительное: женщина остается один на один с проблемой. Если вдруг она ставит жизнь своих детей в приоритет и решает уйти от мужа, который не признает проблемы и не хочет проходить лечение, то она эгоистка, бессовестная, предательница», — написала журналист в своем телеграм-канале.
По мнению Кашеваровой, женщина в данном случае не может выполнять функцию психолога, поскольку она сама нуждается в помощи.
Как вы представляете себе — он меня избил, а я сижу и жалею его, говорю, ну ничего, все образуется, завтра, может, не так сильно меня изобьешь. А если он завтра в беспамятстве убьет жену? Вы про детей подумали? Кому они останутся? Человеку с повернутой психикой? Или их отдадут в детдом? Очередное поколение искалеченных людей.
О том, как решать конфликтные ситуации в семьях участников СВО, как следует вести себя супругам после долгой разлуки из-за службы на фронте, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Если все было плохо до СВО, то ничего уже не поможет
Директор Центра антикризисной психологической подготовки и психологической помощи «ГАГАРА», военный психолог Татьяна Синицына считает, что на поведение мужей, вернувшихся с фронта с ПТСР, влияет то, какая обстановка была в семье до этого.
«Каждый из нас изначально понимает, хочет он сохранить семью или нет. Если в семье не было мира до СВО, то возвращение не сблизит супругов. Любая женщина прекрасно понимает, что ее дело — ждать мужа, даже если нет информации и сложно, психологически сложно. А его дело — защищать нас. Если жена хочет сохранить семью, то, конечно, она будет аккуратнее спрашивать, больше будет слушать, меньше задавать неудобных вопросов. Мужчина, вернувшись с фронта, тоже будет прекрасно все понимать. И главное здесь — чего хотят эти два человека», — сказала Синицына.
Шанс заново влюбиться
Если оба супруга хотят воссоединиться, то для них встреча после долгой разлуки может стать шансом заново влюбиться друг в друга, считает эксперт.
«Такая разлука может пробудить новые чувства, о которых они просто забыли, живя вместе. Это повод заново полюбить друг друга, провести первые романтические месяцы, родить еще одного ребенка, сделать что-то новое в доме. Если они хотят быть вместе после продолжительной разлуки, то необходимо уважительно относиться друг к другу. В женщине должна быть мудрость, нужно дать почувствовать мужчине, что его ждали, что его ценят», — добавила спикер.
Татьяна Синицына отметила, что утверждения Карнаухова — это попытка словить хайп.
Утверждения про целование ног — не что иное, как желание вызвать конфликт. А к чему он приведет? К скандалу.
По ее словам, мужчине после возвращения с фронта, где он находился в постоянном стрессе, требуется время для того, чтобы адаптироваться к мирной жизни и перестроиться. Поэтому бойцу необходимо дать время, чтобы привыкнуть к новым реалиям.
Рекомендации женам участников СВО
Женам, которые ждут своих мужей с фронта, военный психолог Синицына рекомендует не впадать в панику и рыдать, а заняться каким-либо делом, так она убережет психику детей, которые многое впитывают, наблюдая за матерью.
Женщина себя разрушает, когда она ничего не делает, это такое простое ожидание. Стресс в данном случае можно побороть, занявшись каким-то конкретным делом. Например, научиться шить, получить образование, рисовать картины.
«Нужно заниматься каким-то полезным делом, и, когда муж вернется, не будет обиды из-за того, что жена ждала его, а супруг вернулся совершенно другим человеком. Если же возникшие разногласия не удается решить самостоятельно, то лучше обратиться к профильному специалисту, не нужно пытаться мериться какими-то своими обязанностями и делами», — сказала эксперт.
Также женам участников СВО она посоветовала не нагружать мужей переживаниями о том, как его семья справляется с бытом и иными проблемами без него.
Не жаловаться, а говорить: «У нас все хорошо. Есть сын, есть близкие, мы справимся». Проблемы на потом, главное — возвращайся, — объяснила Синицына.
После возвращения супруга домой, по словам спикера, женщине следует постепенно возвращать ему функции, которые в последнее время за него выполняли другие члены семьи.
«Например, мужчина, уходя на фронт, передал свою роль отца старшему сыну, который на это время стал помощником матери. Например, в одной конфликтной ситуации, когда отец пришел с фронта, то решил сразу забрать свои обязанности. Например, когда в одном из случаев сын вернулся домой чуть позже обычного и отец его начал за это ругать. А сын отвечает ему: “А я что, маленький? Я был вместо тебя”. Возникла конфликтная ситуация. Поэтому жене следует аккуратно передавать роль главы семьи мужу, а ему — аккуратно принимать ее», — пояснила Синицына.
В качестве примера она привела войну в Афганистане, где перед отправкой домой военнослужащим давали время на то, чтобы «отойти».
«Когда ребята выходили из Афганистана, они примерно пять дней находились в палаточном лагере. Они там отмывались, отсыпались, участвовали в церемониях награждения, туда приезжали жены. Бойцов домой сразу не отправляли. Так они проходили время остывания», — рассказала спикер.
Также, по словам эксперта, мужчина, вернувшийся с фронта, должен пережить фазу героя. И окружающим его людям, включая супругу, следует поддерживать ее и показывать бойцу, что он настоящий герой.
В одном из видеоинтервью Татьяна Синицына приводит подробности: «Поддержание фазы “Я герой” — это важная компетенция. Например, приходит женщина к подъезду, на скамейке сидит мужчина, который на вид вроде знакомый, но на 40 кг меньше. И она говорит: “Петя, ты ли это?” А он ей отвечает: “Я”. Она его спрашивает: “А почему ты так похудел?”, а он отвечает: “Я оттуда вернулся”. А как бы я поступила в данной ситуации? Я бы встала, поклонилась и сказала: “Вы — настоящий герой! Не каждый так может”». Мужчина должен пережить эту героическую фазу, комментирует психолог, потому что он на самом деле герой.
Оказание помощи как бойцам, так и их семьям
Клинический психолог Светлана Колобова напоминает, что у бойца после возвращения с фронта могут появиться изменения в поведении. Например, большая чувствительность к скоплению людей, толпе, к звукам. Он может испытывать сложности в коммуникации, агрессию, эмоциональную отстраненность.
Комментируя утверждения Карнаухова, эксперт говорит, что ему вовсе не следовало выносить суждения по этому вопросу, поскольку его нельзя назвать специалистом в области психологии.
«Очень странно, когда человек, не владея материалом, выносит суждения по чисто медицинским вопросам. Понятно, что это скандал. Но в то же время мы понимаем, что некоторые вернувшиеся с фронта могут испытывать проблемы с психикой. И в таком случае жена и дети будут находиться в беззащитном положении. Сама жена не должна быть мужу психологом, она его жена и выполняет другие функции. Соответственно, она не должна терпеть побои, она не должна сидеть и ждать, что он изменится», — подчеркнула психолог, напомнив про институт помощи психологов.