Психологи прокомментировали требование «целовать ноги мужьям, вернувшимся с СВО»

«Каждый из нас изначально понимает, хочет он сохранить семью или нет. Если в семье не было мира до СВО, то возвращение не сблизит супругов. Любая женщина прекрасно понимает, что ее дело — ждать мужа, даже если нет информации и сложно, психологически сложно. А его дело — защищать нас. Если жена хочет сохранить семью, то, конечно, она будет аккуратнее спрашивать, больше будет слушать, меньше задавать неудобных вопросов. Мужчина, вернувшись с фронта, тоже будет прекрасно все понимать. И главное здесь — чего хотят эти два человека», — сказала Синицына.