Психологи объяснили, что повышает риск измен в паре

Так, недавнее исследование, проведенное австрийскими психологами, показало, что люди, набравшие больше баллов по шкале морального отчуждения, с большей вероятностью изменяли своим партнерам. Причем эти же люди очень боялись, что сами окажутся в роли того, кому изменяют — это свидетельствует о проекции, то есть об убежденности в том, что другие думают, чувствуют или делают то же, что и вы.