Психологи объяснили, что повышает риск измен в паре

Вне зависимости от того, изменяете вы сами, или нет, все же полезно знать, стоит ли ждать неверности от партнера, — когда вы морально готовы к тому, что вам могут изменить, потенциальный ущерб не столь разрушителен. Вот какие факторы, согласно результатам научных исследований, способствуют тому, что партнер «пойдет налево».
1. Моральное отчуждение
Правда жизни такова, что изменять могут даже люди, которые твердо убеждены, что измена — это плохо и неправильно. Исследования показывают, что это связано с так называемым моральным отчуждением — способностью игнорировать собственный внутренний моральный компас и не испытывать чувства вины, нарушая свои нравственные стандарты.
Так, недавнее исследование, проведенное австрийскими психологами, показало, что люди, набравшие больше баллов по шкале морального отчуждения, с большей вероятностью изменяли своим партнерам. Причем эти же люди очень боялись, что сами окажутся в роли того, кому изменяют — это свидетельствует о проекции, то есть об убежденности в том, что другие думают, чувствуют или делают то же, что и вы.
2. Измены в прошлом
Как бы человек не клялся, что больше ни-ни, результаты исследований свидетельствуют — если прецеденты измен уже были, высока вероятность, что они повторятся вновь. Например, исследование, опубликованное в 2018 году в журнале Archives of Sexual Behavior, показало, что у людей, которые изменяли партнерам в первых отношениях, вероятность измен в следующих возрастает втрое.
3. Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Конечно, далеко не все люди с СДВГ изменяют партнерам, но некоторые исследования показывают, что наличие этого синдрома повышает склонность к изменам. Это может быть связано с личностными особенностями людей с СДВГ — их влечет новизна и риск, они импульсивны, плохо контролируют свое поведение и часто не задумываются о последствиях, если рядом есть нечто, очень их привлекающее, например потенциальный партнер по интрижке.
4. Некоторые расстройства личности
Возможно, вас это не удивит, но люди с нарциссическим расстройством личности гораздо более склонны к измене, чем те, у кого этого расстройства нет. Это объясняется отсутствием эмпатии, непомерной гордыней, ненасытной потребностью в восхищении и поклонении.
Наличие пограничного расстройства личности также повышает вероятность измены. Люди с этим расстройством очень импульсивны и не уверены в себе. Зачастую они добиваются признания и внимания через сексуальное поведение. Кроме того, интрижки или случайные связи отвлекают их от страха быть покинутым своим основным партнером.
5. Лето
Судя по всему, вероятность измен носит сезонный характер и достигает своего пика в летние месяцы. Во всяком случае, такие результаты получили авторы исследования, опубликованного в 2017 году в журнале Current Opinion in Psychology. Феномен летних измен может объясняться множеством обстоятельств — жарой, отпусками, легкой одеждой, общей расслабленной атмосферой, и так далее.