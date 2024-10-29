Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психологи назвали признаки детского абьюза

Родители все чаще жалуются на собственных детей, сообщают психологи. Что делать, если ребенок филигранно манипулирует и использует пассивную агрессию?

Источник: Freepik

Историй в духе «11-летний сын каждый день доводит меня до истерики» в последнее время становится все больше. Настолько, что впору говорить о намечающемся тренде — современные дети все чаще применяют психологическое (а иногда — и физическое) насилие. Как справиться с детским абьюзом, рассказывают психологи.

Как понять, что ребенок — абьюзер

Все дети периодически капризничают, закатывают скандалы, огрызаются и в целом ведут себя не слишком приемлемо. Но в каких случаях можно говорить о настоящем абьюзе?

1. Действует намеренно

Психолог Наталия Чиркова отмечает, что назвать абьюзером можно любого ребенка, который достаточно подрос, чтобы понимать, что он мучит другого человека и делает ему больно. «В возрасте 10−13 лет дети уже осознают последствия своих поступков и действуют намеренно», — объяснила эксперт.

2. Применяет физическое или психологическое насилие

Проявляться все это может в форме обидных и унижающих высказываний в адрес родителей, угроз и шантажа — особенно, когда ребенку нужно получить то, что он хочет. Некоторые могут даже попытаться толкнуть или ударить.

Клинический психолог Ксения Савельева объясняет, что лет с пяти до старшего школьного возраста абьюз может проявляться слезами, истериками, драками, оскорблениями и поломкой игрушек и других предметов. У подростков добавляется аутоагрессия — когда они, например, разбивают кулаки о стены в приступе ярости.

3. Прибегает к насилию систематически

Еще один признак абьюза — систематический характер манипуляций и злоупотреблений.

4. Не чувствует вину

Насторожить должно также отсутствие у ребенка чувства вины за сказанное или содеянное — например, если он понимает, что причинил матери боль и сильно расстроил ее. Отсутствие эмпатии — это характерный признак абьюзера.

Что нельзя считать детским абьюзом

Младенец «заабьюзить» вас не сможет по умолчанию — он плачет потому, что испытывает физический дискомфорт. Подрастая, ребенок может плакать, кусаться, топать ногами, швырять игрушки и валяться по полу — но и это абьюзом все еще считать нельзя, личность не сформирована.

Разумеется, не стоит демонизировать своего ребенка, если он просто выражает свое недовольство чем-то, или его что-то разозлило. Каждый человек имеет право возмутиться.

Однако нужно научить сына или дочь распознавать свои эмоции и корректно их транслировать (по крайней мере, без оскорблений и разбитых тарелок).

Странные вспышки раздражительности и агрессии также может вызвать сильный стресс — постарайтесь понять ребенка. Учитывайте контекст в виде происходящего в школе, в спортивной секции, компании с друзьями — возможно, вы просто не знаете всего, что приходится переживать ребенку. Неудивительно, что его поведение сильно изменилось.

В общем, ярлык абьюзера вешать не торопитесь — постарайтесь вникнуть в ситуацию.

Почему ребенок так себя ведет

1. Абьюз в семье

Наталия Чиркова уверена, что ребенок может стать абьюзером, если в семье взрослые проявляют насилие в отношении друг друга — эмоциональные и физическое. Он начинает считать это нормой и сам с удовольствием нарушает чужие границ.

2. Вседозволенность и непоследовательность в воспитании

«Если ребенок не понимает, что можно, что нельзя, если сегодня ему что-то разрешают, а на другой день запрещают без объяснения причин, если родители не выполняют данные ему обещания, то это вызывает сильный гнев, неуважение в отношении родителей», — уточняет эксперт.

3. Запрет на эмоции

Еще одна причина — негласные запреты в семье на выражение эмоций, холодность и отстраненность между родителями и детьми. Ребенок просто не умеет управляться со своими эмоциями, и это может приводить к агрессии.

4. Ощущение фрустрации и беспомощности

Когда, например, мальчик или девочка чувствуют, что от них ничего не зависит. Или когда они делают все, чтобы стать для родителей «хорошими», но это не работает — в итоге в ход идут манипуляции, угрозы и шантаж.

5. Психические расстройства

«Абьюз также указывать на различные психические проблемы, расстройства и заболевания у детей — от СДВГ, тревожных расстройств и острых реакций на стресс до депрессии, шизофрении и биполярного расстройства», — добавляет Ксения Савельева.

Как бороться с детским абьюзом

Разобраться, в чем причина такого поведения ребенка, и не скрывается ли за ним что-то более серьезное.

Установить правила, которые будут соблюдать все члены семьи, и действовать последовательно, а не хаотично. Это поможет поставить границы, которые переходить нельзя.

Исключить любые формы насилия внутри семьи и в отношении ребенка. Постоянно говорите о том, что хамство, оскорбления, манипуляции, принуждение и физическая сила — это плохие методы достижения цели.

Держать слово, которое дали, исполнять обещанное.

Если все это не работает, попробуйте обратиться к психологу, чтобы он подсказал, как действовать в вашем конкретном случае.