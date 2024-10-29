Психологи назвали признаки детского абьюза

«Если ребенок не понимает, что можно, что нельзя, если сегодня ему что-то разрешают, а на другой день запрещают без объяснения причин, если родители не выполняют данные ему обещания, то это вызывает сильный гнев, неуважение в отношении родителей», — уточняет эксперт.