Психологи назвали признаки детского абьюза

Историй в духе «11-летний сын каждый день доводит меня до истерики» в последнее время становится все больше. Настолько, что впору говорить о намечающемся тренде — современные дети все чаще применяют психологическое (а иногда — и физическое) насилие. Как справиться с детским абьюзом, рассказывают психологи.
Как понять, что ребенок — абьюзер
Все дети периодически капризничают, закатывают скандалы, огрызаются и в целом ведут себя не слишком приемлемо. Но в каких случаях можно говорить о настоящем абьюзе?
1. Действует намеренно
Психолог Наталия Чиркова отмечает, что назвать абьюзером можно любого ребенка, который достаточно подрос, чтобы понимать, что он мучит другого человека и делает ему больно. «В возрасте 10−13 лет дети уже осознают последствия своих поступков и действуют намеренно», — объяснила эксперт.
2. Применяет физическое или психологическое насилие
Проявляться все это может в форме обидных и унижающих высказываний в адрес родителей, угроз и шантажа — особенно, когда ребенку нужно получить то, что он хочет. Некоторые могут даже попытаться толкнуть или ударить.
Клинический психолог Ксения Савельева объясняет, что лет с пяти до старшего школьного возраста абьюз может проявляться слезами, истериками, драками, оскорблениями и поломкой игрушек и других предметов. У подростков добавляется аутоагрессия — когда они, например, разбивают кулаки о стены в приступе ярости.
3. Прибегает к насилию систематически
Еще один признак абьюза — систематический характер манипуляций и злоупотреблений.
4. Не чувствует вину
Насторожить должно также отсутствие у ребенка чувства вины за сказанное или содеянное — например, если он понимает, что причинил матери боль и сильно расстроил ее. Отсутствие эмпатии — это характерный признак абьюзера.
Что нельзя считать детским абьюзом
Младенец «заабьюзить» вас не сможет по умолчанию — он плачет потому, что испытывает физический дискомфорт. Подрастая, ребенок может плакать, кусаться, топать ногами, швырять игрушки и валяться по полу — но и это абьюзом все еще считать нельзя, личность не сформирована.
Разумеется, не стоит демонизировать своего ребенка, если он просто выражает свое недовольство чем-то, или его что-то разозлило. Каждый человек имеет право возмутиться.
Однако нужно научить сына или дочь распознавать свои эмоции и корректно их транслировать (по крайней мере, без оскорблений и разбитых тарелок).
Странные вспышки раздражительности и агрессии также может вызвать сильный стресс — постарайтесь понять ребенка. Учитывайте контекст в виде происходящего в школе, в спортивной секции, компании с друзьями — возможно, вы просто не знаете всего, что приходится переживать ребенку. Неудивительно, что его поведение сильно изменилось.
В общем, ярлык абьюзера вешать не торопитесь — постарайтесь вникнуть в ситуацию.
Почему ребенок так себя ведет
1. Абьюз в семье
Наталия Чиркова уверена, что ребенок может стать абьюзером, если в семье взрослые проявляют насилие в отношении друг друга — эмоциональные и физическое. Он начинает считать это нормой и сам с удовольствием нарушает чужие границ.
2. Вседозволенность и непоследовательность в воспитании
«Если ребенок не понимает, что можно, что нельзя, если сегодня ему что-то разрешают, а на другой день запрещают без объяснения причин, если родители не выполняют данные ему обещания, то это вызывает сильный гнев, неуважение в отношении родителей», — уточняет эксперт.
3. Запрет на эмоции
Еще одна причина — негласные запреты в семье на выражение эмоций, холодность и отстраненность между родителями и детьми. Ребенок просто не умеет управляться со своими эмоциями, и это может приводить к агрессии.
4. Ощущение фрустрации и беспомощности
Когда, например, мальчик или девочка чувствуют, что от них ничего не зависит. Или когда они делают все, чтобы стать для родителей «хорошими», но это не работает — в итоге в ход идут манипуляции, угрозы и шантаж.
5. Психические расстройства
«Абьюз также указывать на различные психические проблемы, расстройства и заболевания у детей — от СДВГ, тревожных расстройств и острых реакций на стресс до депрессии, шизофрении и биполярного расстройства», — добавляет Ксения Савельева.
Как бороться с детским абьюзом
Разобраться, в чем причина такого поведения ребенка, и не скрывается ли за ним что-то более серьезное.
Установить правила, которые будут соблюдать все члены семьи, и действовать последовательно, а не хаотично. Это поможет поставить границы, которые переходить нельзя.
Исключить любые формы насилия внутри семьи и в отношении ребенка. Постоянно говорите о том, что хамство, оскорбления, манипуляции, принуждение и физическая сила — это плохие методы достижения цели.
Держать слово, которое дали, исполнять обещанное.
Если все это не работает, попробуйте обратиться к психологу, чтобы он подсказал, как действовать в вашем конкретном случае.