Психологи назвали максимальное количество питомцев у здорового человека

Как объяснила один из авторов исследования, психолог Мэри Дозье, люди, страдающие от патологического накопительства и наводняющие свой дом питомцами, обычно не осознают, насколько плохо это отражается за здоровье животных, потому что считают, что «спасают» их. Они просто не в состоянии осознать, насколько такая скученность вредна и для них самих, и для питомцев.