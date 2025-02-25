Психологи назвали максимальное количество питомцев у здорового человека

Стремление завести много домашних животных вредит самим питомцам. Об этом предупреждают психологи и ветеринары из Университета штата Миссисипи (США), статья которых опубликована в Journal of the American Veterinary Medical Association.
Авторы исследования отмечают, что люди, заводящие очень много кошек и собак, зачастую страдают от патологического накопительства — разновидности навязчивого поведения, при котором человек собирает и хранит разнообразные предметы, в результате чего его жилище становится непригодным для жизни. Но некоторые «плюшкины» вместо вещей коллекционируют домашних животных, что в итоге приводит примерно к тому же результату.
Исследователи изучили базу данных университетской ветеринарной клиники за 2009−2019 годы. Всего была проанализирована медицинская информация о шести с половиной тысячах хозяев и восьми с половиной тысячах животных.
В итоге ученые пришли к выводу, что заводить более восьми домашних питомцев точно не стоит — в этом случае вы просто не справитесь с заботой о них, и здоровье животных пострадает.
Как объяснила один из авторов исследования, психолог Мэри Дозье, люди, страдающие от патологического накопительства и наводняющие свой дом питомцами, обычно не осознают, насколько плохо это отражается за здоровье животных, потому что считают, что «спасают» их. Они просто не в состоянии осознать, насколько такая скученность вредна и для них самих, и для питомцев.