Психологи назвали главные правила поиска любви в 50−60 лет

Есть немало историй о том, как люди находят друг друга, отметив свое 50-летие и даже 60-летие. Ничего удивительного, на самом деле, в этом нет: не стоит ставить крест на своей личной жизни, если вы уже не молоды. Вместо того, чтобы грустить о старости в одиночестве, отправляйтесь на свидание — и придерживайтесь рекомендаций психологов.