Психологи назвали главные правила поиска любви в 50−60 лет

Есть немало историй о том, как люди находят друг друга, отметив свое 50-летие и даже 60-летие. Ничего удивительного, на самом деле, в этом нет: не стоит ставить крест на своей личной жизни, если вы уже не молоды. Вместо того, чтобы грустить о старости в одиночестве, отправляйтесь на свидание — и придерживайтесь рекомендаций психологов.
1. Решите, чего вы хотите от свидания
Впрочем, этот совет актуален в любом возрасте. Для начала стоит понять, что на самом деле вам нужно — крепкая семья или приятное времяпровождение? Это поможет выстроить коммуникацию на свидании и решить для себя, отвечает ли новый знакомый вашим ожиданиям.
Психологи рекомендуют быть честными с собой — отвечайте на вопрос, прислушиваясь к своим ощущениям именно сейчас. Ведь вы в любой момент можете изменить решение.
2. Не путайте общие ценности с общими увлечениями
Сложно создавать семью с человеком, чей взгляд на мир кардинально отличается от вашего. И если в молодости люди могут этого долго не замечать, после 50 и 60 лет это станет заметно очень быстро. К слову, нужно различать общие увлечения и общие ценности — это совсем не одно и то же.
«Да, выгодно иметь что-то общее, когда встречаешься с человеком старше 50 лет. Но заботливый и внимательный партнер, который разделяет те же основные ценности, что и вы, важнее общих увлечений», — отмечает эксперт по отношениям Тина Уилсон.
3. Ищите человека с тем же уровнем дохода
Вам нужен человек, достаток которого примерно равен вашему, чтобы его не пришлось потом содержать. Немногие люди готовы после 50−60 лет поддерживать финансово еще одного человека — из-за этого в паре быстро возникнет разлад.
4. Не спешите пересказывать свою биографию
Разумеется, у вас обоих очень богатый жизненный опыт, но не стоит делиться им на первом же свидании. Оставьте свою биографию на потом: не каждый готов несколько часов подряд слушать историю ваших браков и разводов и вникать, как сложилась судьба детей и внуков.
«Не торопитесь. Наслаждайтесь знакомством друг с другом, не погружаясь сразу во всю историю своей жизни. Сохраняйте немного таинственности в начале общения», — советует тренер по отношениям Одри Зейтун.
5. Не снижайте планку ожиданий
Не будьте чрезмерно придирчивы к человеку — это не поможет вам построить отношения. Но в то же время важно решить для себя, на какие компромиссы вы готовы пойти, а что для вас принципиально.
Одри Зейтун рекомендует изначально установить свои границы, но «позволить себе удивляться». Лучше всего вам подойдет человек, который вас дополнит, а не будет вашей точной копией.
6. Следите за «красными флагами»
На свидании не забывайте задавать собеседнику содержательные вопросы, чтобы не пропустить возможные «красные флажки». Инстинкты вас не обманут: если кажется, что что-то не так, скорее всего, вам не кажется.
Тина Уилсон рекомендует тщательно анализировать свои ощущения от первой и последующих встреч с человеком. А еще не стоит додумывать — если вас что-то смущает, задайте человеку прямой вопрос.
«На этом этапе жизни вы заслужили свободу открыто говорить о чем угодно, включая интимную близость», — говорит Одри Зейтун.
7. Ищите человека с похожими планами
Не забудьте обсудить с человеком, какой он бы хотел видеть свою жизнь через 5−10 лет. О какой старости мечтает? Это очень важно, ведь один готов колесить по миру, а другой грезит о покое в кресле-качалке с книжкой в руках. Если у вас совершенно разные сценарии, отношения могут не принести радости.