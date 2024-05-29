Психологи назвали 9 научно обоснованных способов поднять себе настроение

Психологи из Университета Британской Колумбии (Канада), статья которых опубликована в журнале Annual Review of Psychology, решили проверить, действительно ли работают все те многочисленные способы стать счастливее, которые появляются в научных статьях и в СМИ.
Проанализировав результаты научных экспериментов, в ходе которых тестировались популярные стратегии, исследователи пришли к выводу, что многие из них, например «делайте случайные добрые дела», «правильно питайтесь» или «регулярно медитируйте», вовсе не гарантируют, что вы станете счастливее. При этом им удалось выявить техники, которые все-таки поднимают настроение и создают ощущение счастья.
1. Практикуйте благодарность
Если вы кого-то поблагодарите (лично, в письме или текстовом сообщении), то это может быстро поднять настроение на целый день.
2. Больше общайтесь с незнакомыми людьми
Легкая, непринужденная болтовня с незнакомцами, когда вы проявляете коммуникабельность, ведете себя раскованно и уверенно, ощутимо улучшает настроение.
3. Ведите себя так, как будто вы счастливы
Хотя наше поведение обычно отражает наше внутреннее состояние, это может работать и в обратном направлении — поэтому улыбайтесь и веселитесь, и вам станет морально намного лучше.
4. Добавляйте новизну в привычные дела
Это позволит освежить впечатления и заново полюбить то, что приносило вам удовольствие прежде, но уже приелось.
5. Старайтесь обращать внимание на светлую сторону вещей
Позитивное мышление позволяет видеть, что стакан наполовину полон, а не пуст. Такой подход помогает чувствовать себя счастливее, какие бы жизненные испытания вас не ждали.
6. Финансово помогайте другим людям
Когда вы даете деньги действительно нуждающимся в них людям, ваше настроение гарантированно повышается, особенно если у вас есть свобода выбора (когда, кому и сколько вы даете) и вы можете напрямую видеть, что ваш донат принес получателю пользу.
7. Никогда не думайте о лучшем будущем
Мысли о том, что все потенциально может быть лучше, чем сейчас, не дают вам наслаждаться тем, что у вас уже есть.
8. Посвящайте меньше времени неприятным занятиям
Не любите мыть пол и пылесосить? В этом вы не одиноки. Старайтесь делать это быстро или, по возможности, нанимать кого-то, кто уберется за вас. И будет вам счастье.
9. Меньше сидите в телефоне и соцсетях
Это тоже повышает настроение. Например, старайтесь не проверять ежеминутно телефон во время поездки на природу, или дайте себе зарок заходить в соцсети не чаще раза в день.