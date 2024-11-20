Психологи назвали 6 ключей к счастливому браку

Сохранение физического влечения и здоровой сексуальной жизни — это тоже важнейший аспект крепкого брака. Это не значит, что вам, чтобы сохранить интерес партнера, нужно менять себя, выглядеть и вести себя определенным образом. Просто не нужно забывать о физической стороне брака, помнить, что не только секс, но и ласки, объятия, поцелуи — все это не дает погаснуть романтической искре, помогает поддерживать любовь и близость в отношениях.