Психологи назвали 6 ключей к счастливому браку

Успешный брак — это путешествие, а не пункт назначения. Как и любое значимое, осмысленное путешествие, он требует постоянных усилий, заботы и внимания с вашей стороны. Брак поддерживают не широкие жесты на годовщины или дни рождения, а бесчисленные мелкие, повседневные дела, которые укрепляют доверие и сохраняют близость между вами, несмотря на течение времени.
Вот шесть проверенных правил, следуя которым вы поможете своему браку крепнуть и процветать долгие годы.
1. Проявляйте свою любовь на словах и в жестах
Один из самых действенных способов сохранить крепкий брак — это регулярно, последовательно показывать свои позитивные эмоции по отношению друг к другу. Такие, казалось бы, незначительные вещи, как слова «Я люблю тебя», искренние комплименты или ласковые, успокаивающие прикосновения, на самом деле имеют огромное значение. Они показывают, что вас ценят, любят, что вы находитесь в эмоциональной безопасности.
Кроме того, подобные жесты не просто демонстрируют вашу привязанность — они подразумевают, что вы не только физически присутствуете рядом, но и всегда готовы утешить, поддержать, разделить горе и радость партнера.
2. Проявляйте свою любовь в поступках
Иногда дела говорят громче слов. Такие жесты, как покупка продуманных подарков, оставление любовных записок или планирование неожиданного свидания, заставляют почувствовать, что вы имеете большое значение, вас глубоко ценят.
Но подарками дело не ограничивается — может быть, еще более сильное впечатление на партнера произведет то, что вы, например, всегда берете на себя большую долю домашних дел, если он или она устали, что всегда готовы подставить плечо, вкладывать в отношения свои ресурсы, время, силы.
3. Уважайте личное пространство друг друга
Хотя близость является ключом к крепкому браку, предоставление друг другу личного пространства имеет не менее важное значение. В здоровом браке партнерам удается поддерживать баланс между близостью и независимостью. Когда у каждого есть время для себя, своего хобби, своих личных интересов, это показывает, что партнеры уверены в себе и уважают друг друга.
Кроме того, наличие времени для себя помогает предотвратить выгорание в отношениях, поскольку у партнеров есть возможность перезагрузиться и вернуться друг к другу со всеми своими лучшими качествами.
4. Секс должен быть в приоритете
Сохранение физического влечения и здоровой сексуальной жизни — это тоже важнейший аспект крепкого брака. Это не значит, что вам, чтобы сохранить интерес партнера, нужно менять себя, выглядеть и вести себя определенным образом. Просто не нужно забывать о физической стороне брака, помнить, что не только секс, но и ласки, объятия, поцелуи — все это не дает погаснуть романтической искре, помогает поддерживать любовь и близость в отношениях.
Важно также открыто выражать и обсуждать друг с другом свои сексуальные потребности и желания — это гарантирует сексуальную удовлетворенность и счастье в отношениях.
5. Делайте что-то вместе
Будь то поездка на выходные, совместное приготовление обеда или начало нового хобби, такие занятия создают общие позитивные впечатления и воспоминания, дают возможность общаться, смеяться и расти вместе, формируют тот «эмоциональный капитал», который укрепляет и углубляет связь между вами.
Кроме того, когда вы проводите время вместе за пределами привычной домашней рутины, это может способствовать тому, что между вами снова вспыхнет страсть.
6. Помогайте друзьям и родственникам друг друга
Успешный брак часто выходит за рамки самой пары. Когда вы уделяете время семье и друзьям партнера, это создает чувство общности, что только идет на пользу вашему браку. Кроме того, помощь близким супруга или супруги, присутствие на семейных торжествах, поддержка в случае каких-то проблем, — все это сигнализирует о том, что вы заботитесь о людях, которые важны для вашего любимого человека.
Счастливые браки не случаются просто так — они требуют продуманных и последовательных действий. Любовь, хотя она и необходима, — это только часть уравнения. Когда вы вкладываетесь в отношения, это приносит пользу и вам, и вашей второй половине, создавая взаимный цикл удовлетворения, доверия и радости, которые вы разделяете на протяжении всей своей совместной жизни.
Три книги на эту тему
Дэвид Ричо «Как быть взрослым в отношениях. 5 ключей к осознанной любви».
Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь».
Мира Киршенбаум «Расстаться или остаться? Как быть, когда отношения трещат по швам».