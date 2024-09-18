Психолог Золотинская назвала пять признаков мужской измены

Мужская измена зачастую проявляется в потере интереса к супруге и повышенному вниманию к своей внешности, считает психолог Паулина Золотинская. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
Одним из признаков измены является скрытное поведение: партнер переворачивает телефон экраном вниз, сбрасывает или игнорирует звонки, уходить поговорить по телефону в другую комнату или придумывает повод, чтобы выйти из дома, после поступления звонка.
Изменяющий мужчина, как правило, начинает реже обращать внимания на женщину, не интересуется ее жизнью, но при этом начинает активно следить за собой — постоянно прихорашивается, чаще посещает спортзал.
Супруг, которому есть, что скрывать, нередко заводит вторую страничку в социальных сетях или покупает второй телефон. Изменяющий человек часто становится более ревнивым из-за собственных измен.
Еще одним признаком измен являются резко появившиеся финансовые трудности в семье.
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