Психолог заявила, что абсолютное большинство людей отрицает реальность

По мнению психолога Елены Соловьевой, чаще всего люди накаливают затянувшиеся проблемы. Чтобы понять, что мы находимся в отрицании реальности, надо задуматься, как много в нашей жизни трудностей, с которыми мы не можем справиться. Такие проблемы человек решает-решает, но они не решаются.
Также психолог советует посмотреть, достаточно ли нам нравится наша жизнь, полностью ли мы удовлетворены тем, что в ней происходит. Кроме того, стоит осознать, часто ли мы обижаемся на кого-то или что-то.
«Если из всего этого в вашей жизни существует достаточно много, то с реальностью у вас есть вопросики», — сказала эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, абсолютное большинство людей пребывает в отрицании реальности. Человеку трудно принимать то, что у него происходит. В связи с этим люди с детства прибегают к психологическим защитам личности. Во взрослом возрасте они становятся своего рода борьбой. В итоге наши психологические защиты начинают бороться с тем, что происходит в нашей реальности.
Кстати, иногда люди не избегают каких-то ситуаций, а наоборот, слишком сильно зацикливаются на них. Это явление называют руминацией. Чем она опасна и как ее победить, рассказала психолог Марина Парфенова.