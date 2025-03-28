Психолог заявила, что абсолютное большинство людей отрицает реальность

По ее словам, абсолютное большинство людей пребывает в отрицании реальности. Человеку трудно принимать то, что у него происходит. В связи с этим люди с детства прибегают к психологическим защитам личности. Во взрослом возрасте они становятся своего рода борьбой. В итоге наши психологические защиты начинают бороться с тем, что происходит в нашей реальности.