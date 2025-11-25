Психолог: почему учительница в Красноярске избила ребенка из-за сменки

Ссора из-за сменки в красноярской школе
В школе № 152 в Красноярске учительница применила физическую силу к семикласснику, отказавшемуся переобуваться. Видео с конфликтом, заснятое одноклассниками, быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как педагог, кричит о том, что «задушила бы» школьника, хватает его за воротник, протаскивает по коридору и толкает на подоконник. Ребенок впадает в истерику, пытается вырваться и умоляет отпустить его. По словам учащихся, это не первый случай неадекватного поведения преподавателя.
После публикации видео последовала незамедлительная реакция. Учительница признала свои действия недопустимыми и написала заявление об увольнении по собственному желанию. В школе провели беседы с классом и встречу с родителями пострадавшего ученика. Правоохранительные органы зарегистрировали материал по факту инцидента, хотя официальное заявление от семьи пока не поступало.
Управление образования Красноярска подтвердило проведение проверки. Расследованием займется межрегиональный центр по правам детей.
Это уже второй случай жестокого обращения с детьми в Красноярске за последнее время. В сентябре другая местная жительница, работающая учителем, была заснята соседями, когда таскала за волосы свою 9-летнюю дочь около подъезда жилого дома.
Взрослый должен быть взрослым
Детский психолог Дарья Яушева назвала реакцию педагога неадекватной. Специалист подчеркнула, что педагог должен руководствоваться профессиональной этикой, соблюдать границы и владеть навыками саморегуляции.
Взрослый человек, особенно работающий с детьми, должен уметь замечать напряжение, снижать уровень аффекта и сохранять взрослую позицию, даже если ребенок ведет себя вызывающе.
Психолог напомнила, что у подростков еще не до конца сформированы нейронные связи в префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль, в то время как у взрослого эти системы уже развиты, поэтому именно на нем лежит ответственность за управление ситуацией.
По словам специалиста, дети часто проверяют границы, и учителю важно понимать, что их поведение связано с этапом развития, а не с личным отношением. Яушева пояснила, что отказ ребенка переобуваться мог быть вызван разными причинами — от стремления к автономии до простого неудобства обуви.
«Мы не телепаты, но всегда можно поговорить», — отметила специалист. При этом она подчеркнула, что даже если в семье ребенка не выстроены границы, ответственность за их соблюдение в школе лежит на взрослом.
Эксперт также связала действия педагога с профессиональным выгоранием, указав на такие выраженные симптомы, как раздражительность и эмоциональная холодность. «Вероятно, человек не выбирает жестокость, но теряет доступ к профессиональным навыкам. Это объясняет поведение, но не оправдывает его. Физическое воздействие недопустимо вне зависимости от обстоятельств», — заявила она.
В качестве решения проблемы специалист предложила комплекс мер: работу школьного психолога с учителем и классом, четкие правила поведения, сотрудничество с родителями и создание системы, способной одновременно защищать ребенка и поддерживать педагога.
«Когда школа показывает, что умеет разбирать конфликты, защищать ребенка и поддерживать педагога одновременно, она укрепляет общественное доверие», — заключила эксперт.