Психолог: почему учительница в Красноярске избила ребенка из-за сменки

В школе № 152 в Красноярске учительница применила физическую силу к семикласснику, отказавшемуся переобуваться. Видео с конфликтом, заснятое одноклассниками, быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как педагог, кричит о том, что «задушила бы» школьника, хватает его за воротник, протаскивает по коридору и толкает на подоконник. Ребенок впадает в истерику, пытается вырваться и умоляет отпустить его. По словам учащихся, это не первый случай неадекватного поведения преподавателя.