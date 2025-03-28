Психолог Юлия Тамбалаева объяснила девушкам-зумерам, как избавиться от страха потери волос

«Чаще всего у них просто тонкие волосы, и люди не понимают, что это генетика, или они смотрят на чью-то фотографию в интернете и говорят: “Сделайте мне так же”, — рассказала стилистка, добавляя, что именно чужой контент в соцсетях заставил ее клиенток думать, что они действительно лысеют. — Выпадение волос стало менее постыдным, поэтому люди меньше стесняются говорить о потере волос. Но также многие люди с тонкими волосами думают, что они теряют волосы или что они ломаются, в то время как на самом деле это просто их естественное выпадение и замена».