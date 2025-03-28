Психолог Юлия Тамбалаева объяснила девушкам-зумерам, как избавиться от страха потери волос

Новая причина для страха
«Почему так много молодых женщин уверены, что они лысеют?» — с таким заголовком вышла статья американского издания The Cut, авторы которого поговорили с зумерами о том, как контент в соцсетях вредит их восприятию своей внешности. По словам молодых людей, все большее число блогеров снимают видео, посвященные уходу за волосами, которые отличаются особой густотой, кажущейся недостижимым идеалом.
«Мне кажется, что у меня выпадают волосы. Я схожу с ума от этого», — делится с журналистами 26-летняя Бет. У девушки начались проблемы с волосами после того, как она переболела коронавирусом, и именно в этот момент в соцсетях ей начала попадаться таргетированная реклама от блогеров. «Они постоянно расчесывали волосы, делали пилатес и использовали различные масла», — описывает этот контент зумерка, добавляя, что он вызвал у нее убеждение, что она действительно лысеет, а с ней самой «что-то не так».
Журналисты обратили внимание, что в соцсетях за последние два года заметно вырос объем бьюти-контента — блогеры все чаще рекламируют средства по уходу за волосами, от расчесок и массажных устройств до пищевых добавок и лосьонов, обещая, что это поможет сделать волосы красивее, гуще и ухоженнее. Некоторые и вовсе строят свой контент на путешествиях, целью которых становится пересадка волос — и тем самым все чаще триггерят свою аудиторию, заставляя ее думать, что их внешность далека от идеала.
Страх облысения — новый тренд?
Авторы статьи также поговорили со специалисткой по уходу за волосами Джули Диксон — она владеет собственным салоном красоты и рассказала изданию, что в последние годы число женщин в возрасте от 20 до 40 лет, которые жалуются на качество своих волос, «выросло как минимум на 100%».
«Чаще всего у них просто тонкие волосы, и люди не понимают, что это генетика, или они смотрят на чью-то фотографию в интернете и говорят: “Сделайте мне так же”, — рассказала стилистка, добавляя, что именно чужой контент в соцсетях заставил ее клиенток думать, что они действительно лысеют. — Выпадение волос стало менее постыдным, поэтому люди меньше стесняются говорить о потере волос. Но также многие люди с тонкими волосами думают, что они теряют волосы или что они ломаются, в то время как на самом деле это просто их естественное выпадение и замена».
Другим экспертом в материале The Cut стала трихолог Пенни Джеймс: по ее словам, 90% ее клиентов — молодые люди в возрасте около двадцати лет, для которых страх потерять волосы — не пустой звук, а причина для настоящей тревоги, влияющей на повседневную жизнь. «Из-за дискомфорта, вызванного мыслью об алопеции (полная потеря волос), они могут отказываться идти на свидания, семейные праздники, рабочие встречи или даже на пляж», — рассказывает Джеймс о настроении среди зумеров, которые к ней обращаются.
Мнение психолога
Юлия Тамбалаева, Семейный психолог.
Как работают наши страхи. Прежде всего важно разобраться, что такое страх и как он возникает. Страх — это естественная реакция человека на угрозу. Она сформировалась с момента зарождения человечества и помогала людям выживать в тяжелых условиях. Это своего рода инстинкт самосохранения.
Страх может быть рациональным и нерациональным. В первом случае он естественен, так как сигнализирует нам об опасности чего-либо, и потому полезен. Во втором — наоборот: такой страх, иррациональный или даже невротический, не дает нам преимуществ, а лишь мешает двигаться вперед и даже лишает нас определенных возможностей.
Как появляется страх облысения
Страх облысения иррационален, потому что-то, чего мы боимся — потерять волосы на голове, не несет в себе угрозы для жизни человека. Однако это ощущение не может возникнуть на пустом месте: его формирование — это целый процесс от чувства угрозы и бегства от страха до получения удовольствия, когда нам кажется, что мы каким-то способом избежали того, чего так боялись. Более того, можно даже предположить, что к тем, кто склонен сталкиваться с подобным иррациональным страхом, относятся люди:
- с низкой самооценкой;
- подверженные чужому влиянию;
- зависимые от мнения окружающих;
- мнительные.
Конечно, социум вокруг нас формирует определенные взгляды на красоту и моду, но и здоровье всегда играет важную роль в жизни человека — поэтому красивые, густые, ухоженные волосы на голове все-таки тоже традиционно являются признаком здоровья. Поэтому страх облысения — это не только страх потери красоты и привлекательности, но и страх определенных проблем со здоровьем, которые и могут привести к подобным переменам во внешности.
Как победить страх потери волос
Современные медиа, с одной стороны, продвигают замечательную идею о том, что быть здоровым — это важно, ценно и даже модно. Однако в то же время формируют дополнительный, довольно напряженный эмоциональный фон для тех, кому не посчастливилось быть или стать здоровым в тех рамках, которые привлекательны для общества в самом широком понимании.
Каждому, кого беспокоит страх облысения, важно постараться отследить самостоятельно или с помощью специалиста путь формирования его личного страха и проработать его. Принятие того факта, что этот страх есть в вашей жизни и мешает вам — уже большой шаг на пути к исцелению. Постарайтесь нарисовать в своем воображении картинку, в которой этого страха у вас нет. Опишите себе максимально детально, как вы можете жить без него, как изменится ваша жизнь — это и станет вашей мотивацией на пути к победе над страхом.
А что, если ваши самые страшные опасения воплотятся в реальности? Попробуйте погрузиться в свой страх, нарисовать себе эту картинку, принять этот факт и прогоревать его. Если облысение неизбежно, то самое важное — это принять этот факт и осознать, что последствия этого события могут быть не такими ужасающими, какими рисовало вам их ваше воображение.
Какой бы путь работы со страхом вы ни избрали, помните, что вы не одиноки и всегда есть люди, друзья, родные, специалисты, кто готов и хотел бы вас поддержать и помочь на пути исцеления.