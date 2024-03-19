Психолог Юлия Лебедева назвала 6 причин, почему мужчины боятся женщин с детьми

Многих возмутила и формулировка о «стареющей писечке» — пользователи бывшего Твиттера справедливо отметили, что и у мужчин, избегающих отношений с женщинами, у которых есть дети, она тоже «не молодеет». «Всем же известно, что у мужчин с годами член только молодеет и твердеет, как дерево», — написала одна из пользовательниц. «Женщине, у которой муж умер, нужно навсегда вагину зашить и перестать с мужчинами общаться, или только до момента, пока ребенок не станет совершеннолетним?», — уточнила другая девушка.