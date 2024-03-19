Психолог Юлия Лебедева назвала 6 причин, почему мужчины боятся женщин с детьми

«А ведь найдется [глупый человек], который будет горбатить спину в 10 смен ради стареющей писечки и чужого ребенка. Брать бабу с прицепом — это кринж», — поделился своим мнением @morningrise1604 в X/Twitter, чем спровоцировал большую дискуссию о том, можно ли встречаться с партнерами, у которых уже есть дети.
Стоит отметить, что подавляющее большинство с молодым человеком не согласились — многие рассказали, как благодарны своим неродным мамам или папам за то, что те появились в их жизни. Вот некоторые из этих историй:
«Спасибо отчиму за все. За ту любовь и заботу, которую мне не смог дать биологический отец, потому что рано умер»;
«Моя прабабушка осталась вдовой с 4 детьми и вышла замуж за главного красавчика на районе, с которым родили еще двоих и прожили больше 50 лет. Я их двоих еще застала в детстве. Они были крутые»;
«Это не женщина с прицепом. Это семья из двух человек. И это они решают взять тебя подкидыша в семью или нет»;
«Взял, живем уже 20 лет. Письки постарели у обоих. Детей уже трое. Не горбатился на 10 работах и трех сменах. Что со мной не так?».
Многих возмутила и формулировка о «стареющей писечке» — пользователи бывшего Твиттера справедливо отметили, что и у мужчин, избегающих отношений с женщинами, у которых есть дети, она тоже «не молодеет». «Всем же известно, что у мужчин с годами член только молодеет и твердеет, как дерево», — написала одна из пользовательниц. «Женщине, у которой муж умер, нужно навсегда вагину зашить и перестать с мужчинами общаться, или только до момента, пока ребенок не станет совершеннолетним?», — уточнила другая девушка.
Юлия Лебедева, Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.
Почему мужчины боятся отношений с женщинами с детьми
В современном обществе одинокие и/или разведенные женщины с детьми с разной степенью успешности образуют новые отношения и семьи. Несмотря на это, немало мужчин до сих пор испытывают опасения или даже страх перед идеей строить отношения с женщиной, у которой уже есть дети. Чтобы понять это явление, стоит рассмотреть основные причины, которые порождают такой негатив.
1. Страх перед ответственностью.
Один из ключевых психологических факторов — боязнь дополнительной ответственности не только перед партнершей, но и перед ее детьми. Многие мужчины могут еще не быть готовыми взять на себя роль отца, особенно если речь идет о переходе от жизни холостяка к семейной жизни.
2. Сложности в отношениях с биологическим отцом детей.
Возможные конфликты или чувство неудобства в процессе коммуникации с бывшим партнером женщины могут создавать дополнительную психологическую нагрузку.
3. Страх не получать должное внимание от партнера.
Мужчины могут беспокоиться о том, что им не удастся занять достойное место в жизни женщины, поскольку значительная часть ее внимания будет сосредоточена на детях.
4. Сложности в установлении связи с ребенком.
Мужчины могут опасаться, что не смогут найти общий язык с ребенком, что вызовет напряжение в отношениях с женщиной и создаст дискомфорт в семье. Боязнь отвержения ребенком или невозможность обрести общие интересы с ним могут стать серьезным препятствием.
5. Страх утраты свободы.
Некоторые мужчины считают, что появление в их жизни женщины с ребенком означает конец их личной свободе и независимости. Они опасаются, что все свое время и ресурсы придется посвящать семье, отказавшись от своих увлечений и интересов.
6. Социальное давление и стереотипы.
Социальные стереотипы и предрассудки также играют не последнюю роль в формировании страха мужчин перед отношениями с женщиной, имеющей детей. Существует мнение, что мужчина, вступающий в такие отношения, берет на себя «чужую» ответственность, что негативно воспринимается окружением и самим мужчиной.
Боятся ли женщины строить отношения с мужчинами с детьми
Современные отношения часто выходят за рамки традиционных моделей, и многие женщины так же сталкиваются с вопросом, готовы ли они строить отношения с мужчиной, у которого уже есть дети? Женщины, в целом, более склонны к эмпатии и заботе, что может упрощать принятие детей партнера. Тем не менее, и у них могут возникать опасения, хотя их природа может отличаться:
Боязнь не справиться с ролью мачехи: общественные стереотипы нередко окрашивают эту роль негативно, вызывая страх перед возможным отторжением со стороны детей.
Опасения о второстепенности в отношениях: аналогично мужским опасениям, женщины могут переживать, что их партнер будет уделять больше внимания своим детям, оставляя меньше места для отношений.
Социальные ожидания и психологическая адаптация: социальные ожидания играют важную роль в формировании отношения женщин к мужчинам с детьми. Во многих культурах присутствует укоренившееся мнение, что женщина должна принять и полюбить детей своего партнера как своих собственных. Это может создавать давление и заставлять женщину чувствовать себя недостаточно готовой к такому шагу.
Степень боязни вступления в отношения с мужчиной, у которого есть дети, может быть разной: для некоторых это может быть непреодолимым барьером, в то время как другие видят в этом возможность для развития личных качеств и построения крепкой семьи. Влияние прошлых отношений, личных ценностей, готовности к материнству и желания иметь своих детей — все это факторы, которые могут сильно влиять на отношение к таким отношениям.
Психологические факторы, влияющие на готовность женщин к отношениям с мужчиной с детьми, включают личностную зрелость, уровень эмпатии и способность к адаптации. Наличие у женщины своего ребенка также может играть роль в формировании ее отношения к такому партнеру.
Психологическая адаптация к роли мачехи может пройти успешно, если в отношениях присутствует открытость и поддержка. Важно установить прочную доверительную коммуникацию с партнером и его детьми, а также выработать совместные стратегии решения возникающих проблем.
Что делать, если у партнера уже есть ребенок
Будьте готовы проявлять терпение и эмпатию.
Взаимоотношения с детьми требуют времени, чтобы выстроить доверие и понимание. Дети могут переживать различные эмоции по поводу новых отношений их родителя — от ревности и страха до радости и воодушевления. Важно давать им время и пространство, постепенно строя с ними отношения. Не пытайтесь сразу стать другом или заменить другого родителя, а позиционируйте себя как дополнительного взрослого, который приносит в их жизнь что-то хорошее и позитивное.
Разделяйте внимание и время партнера.
Важно осознавать, что ваш партнер будет делить свое внимание между вами и своими детьми, и это абсолютно нормально.
Выстраивайте коммуникацию и устанавливайте границы.
Четкое обсуждение ваших ожиданий, страхов, и границ поможет избежать многих конфликтов и недопониманий.
Принимайте предыдущие отношения партнера.
Ваш партнер имеет свою историю: она включает в себя предыдущие отношения и совместную жизнь с другим человеком, результатом которой являются дети. Психологически важно признать и принять эту часть его биографии, не пытаясь соперничать с предыдущим партнером или сравнивать ваши отношения.
Будье готовы взаимодействовать с бывшим партнером своего партнера.
Допускать возможность определенных взаимоотношений с бывшим партнером вашего близкого человека — важный аспект крепких отношений. Необходимо помнить, что центром всех ваших усилий являются благополучие и интересы детей.
Учитесь гибкости и адаптивности.
Дети вносят непредсказуемость в жизненные планы. Вам, возможно, придется перенести романтический ужин из-за детской простуды или изменить отпускные планы. Психологически важно относиться к этим моментам с пониманием, не возлагая вину на партнера или детей.
Ищите золотую середину в вопросах дисциплины и авторитета.
Разрабатывайте и обсуждайте с партнером стратегии воспитания и дисциплинарные меры. Возможно, ваши взгляды на этот счет различаются, поэтому крайне важно найти общий язык и подход, который будет понятен и приемлем для детей. Не стоит напрямую осуществлять дисциплинарные меры на ранних этапах отношений;
Вступление в отношения с партнером, у которого уже есть дети, безусловно, ставит перед обеими сторонами дополнительные требования и вызовы. Помните, что преодоление предубеждений и страхов обоих партнеров возможно через открытый диалог, взаимопонимание и терпение. Создание крепкой и гармоничной семьи, где каждый чувствует себя любимым и ценным, требует времени и усилий, но результат того стоит.