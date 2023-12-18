Психолог Юлия Ковалевская: носки и ароматизированные свечи — плохие подарки коллеге на Новый год

Что за традиция дарить подарки? Для чего они нужны на День рождения, 8 марта, Новый год и другие праздники? Подарки — это способ выразить радость от того, что вы разделяете какой-то позитивный момент с другим человеком. Способ поделиться отличным настроением и как бы сообщить: «Я рад, что мы с тобой вместе здесь». Поэтому, в том числе, никому не хочется получить кое-как собранный, не имеющий с получателем ничего общего подарок, который транслирует мысль: «Держи и отвяжись». Да и коллег сознательно разочаровывать мало кто хочет.

Как же подготовиться к Тайному Санте так, чтобы все испытали положительные эмоции от этой традиции, а не испортили себе настроение? Вот основные советы.

1. Настройтесь получить удовольствие от процесса.

Да, время перед Новым годом очень загруженное, но важно настроиться на праздничную атмосферу — пусть поиск подарков станет для вас таким поводом. Ведь для чего мы в итоге следуем этой традиции? Чтобы всем было весело и тепло, чтобы побыть одновременно и ребенком, получающим подарки, и добрым волшебником.

2. Постарайтесь купить подарки как можно раньше.

Безусловно, лучше озаботиться покупками заранее, чтобы сэкономить (например, ухватить вещь, которую вы не могли бы подарить за полную стоимость, на скидке) и иметь больший выбор (к Новому году сметается как будто все). Но будем реалистичны: мало кто закупается за месяц-полтора до Нового года на больших распродажах — большинство еще не знает, кому будет Тайным Сантой и в какой бюджет надо будет укладываться.

Так что ваша задача — не оттягивать до последнего, чтобы не собирать подарок за два дня до праздника и не добавлять себе лишних нервов.

3. Занимайтесь покупками в хорошем настроении.

Понимаем, сложно, но это и правда важно. Когда вы делаете что-то, находясь в приподнятом настроении (или хотя бы не бурчите каждую минуту), то с большей долей вероятности это дело завершится успешно.

4. Составьте портрет получателя подарка.

Сначала подумайте о том, что хотели бы получить сами. Что бы вы купили себе на оговоренную коллективом сумму, чтобы порадовать себя? Обычно ответ звучит проще, чем кажется. А потом представьте коллегу, которому вам нужно собрать подарок. Быть может, он как-то озвучивал в диалоге, в чем нуждается. Или рассказывал, чем в последнее время (или всю жизнь) интересуется. Эта информация (или комбо из ваших пожеланий и чужих интересов) может стать ключом к выбору подарка.

5. Помните про «запрещенные» подарки.

Не выбирайте то, что уже давно затаскано, никому не нужно и, возможно, будет передарено кому-то. И не смотрите в сторону слишком личных подарков, которые принято дарить только близким людям. Например, носки и белье относятся к интимной стороне жизни человека, поэтому наличие их в подарке может расцениваться как попытка нарушить чужие границы. Ароматизированные свечи и духи тоже, кстати, не надо покупать — восприятие запахов (как и предпочтения в них) у всех слишком разные.

6. Избегайте «разрешенных», но рискованных подарков.

Да, мы советовали обратить внимание на собственные «хотелки», но здесь, как и во всем, важна золотая середина. Есть не «запрещенные», но слишком специфичные подарки: развлечения, например, прыжок с веревкой, картинг или опера, обучающие курсы, активности в виде мастер-классов (по гончарному делу, мыловарению или другому роду творчества) или процедур (массаж, флоатинг).

Во-первых, вы не знаете всех страхов коллеги (вдруг он боится высоты или темноты?). Во-вторых, если это билет с конкретной датой, то он может быть в нее занят. В-третьих, та же опера или лекция ему может быть просто неинтересна.

И еще: вручив подарок, не забудьте поблагодарить своего Санту в соцсетях или в личном разговоре. Даже если вы не смогли его рассекретить, отправьте в рабочий чат сообщение или скажите вслух о том, как благодарны за полученный подарок. Ему будет приятно.