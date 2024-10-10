Психолог Яушева рассказала о способах побороть осеннюю депрессию

«Это поможет поддерживать уровень эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение и снижающих стресс. Подойдет всё, что доступно, с учётом состояния здоровья, например, танцы, йога, бег в спортзале», — заявила Яушева в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также важно соблюдать режим сна и бодрствования, проводить больше времени на улице в светлое время суток.
В свою очередь, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Марина Кинкулькина в беседе с сайтом kp.ru отметила, что у женщин депрессия встречается чаще, чем у мужчин.
«При этом в детстве число случаев депрессии (если она случается у детей) примерно одинаково и у мальчиков, и у девочек. А начиная с подросткового возраста, соотношение меняется в сторону увеличения у слабого пола», — сообщила эксперт.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о способах избежать осенней депрессии.