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Психолог Яушева рассказала о способах побороть осеннюю депрессию

Психолог Дарья Яушева рассказала, что поможет побороть осеннюю депрессию. По её словам, важно поддерживать физическую активность и соблюдать режим сна.

Источник: РИА "Новости"

«Это поможет поддерживать уровень эндорфинов — гормонов, улучшающих настроение и снижающих стресс. Подойдет всё, что доступно, с учётом состояния здоровья, например, танцы, йога, бег в спортзале», — заявила Яушева в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также важно соблюдать режим сна и бодрствования, проводить больше времени на улице в светлое время суток.

В свою очередь, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Марина Кинкулькина в беседе с сайтом kp.ru отметила, что у женщин депрессия встречается чаще, чем у мужчин.

«При этом в детстве число случаев депрессии (если она случается у детей) примерно одинаково и у мальчиков, и у девочек. А начиная с подросткового возраста, соотношение меняется в сторону увеличения у слабого пола», — сообщила эксперт.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о способах избежать осенней депрессии.