Психолог Вафин рассказал, почему так тяжело пережить игнор

- Иногда люди молчат по объяснимым причинам — например, занятость. Но когда молчание переходит в игнор, в чем разница?
Молчание часто обусловлено объективными причинами — усталостью, занятостью, необходимостью осмыслить ситуацию. Однако игнор — это не просто пауза в общении, а осознанное избегание контакта. Его ключевой признак — эмоциональная отстраненность. Человек, который молчит из-за занятости, обычно объясняет свое поведение, тогда как игнорирующий не дает обратной связи, оставляя вас в состоянии неопределенности, что вызывает чувства беспокойства и тревоги. Психолог Джон Готтман исследовал динамику конфликтов в отношениях и ввел термин «каменная стена», который описывает эмоциональное отключение и избегание общения как форму игнорирования партнера. Как известно, хорошо быть за каменной стеной, но ужасно биться головой об эту каменную стену.
- Когда игнор должен настораживать?
Игнор становится тревожным сигналом, если он превращается в систематическое поведение. Например, если человек использует его как инструмент манипуляции: для наказания, подавления или получения власти в отношениях. Это также может указывать на эмоциональную незрелость или неспособность выстраивать здоровую коммуникацию. Если из-за игнора вы ощущаете чувство вины, тревогу или бессилие, вам следует осознать: эти отношения для вас токсичны, рано или поздно они вас разъедят, нужно либо вводить противоядие (в игнорщика — например, пойти к психологу, если это ваш любимый человек), либо рвать такие отношения.
— По каким причинам взрослые люди регулярно игнорируют других взрослых людей?
Причины игнора могут быть разные.
- Эмоциональная незрелость. Человек не умеет выражать свои чувства иначе, чем через избегание.
- Манипуляция. Игнор используется как инструмент давления, чтобы вызвать чувство вины или добиться подчинения.
- Обида или гнев. Человек закрывается, не готовый к диалогу.
- Психологическая защита. Это может быть реакцией на стресс или попыткой избежать неприятной ситуации.
- Отсутствие интереса. Игнор часто сигнализирует о том, что человек не ценит отношения.
— Часто можно встретить мнение, что игнор — это психологическое насилие. Действительно ли это так и почему?
В ряде случаев игнор можно считать формой психологического насилия. Он вызывает чувство никчемности, что разрушает самооценку.
Эта форма психологического давления особенно опасна, поскольку ее сложно распознать и объяснить окружающим.
- Многим людям сложно, когда их игнорируют. Почему это так тяжело пережить, в чем вред игнора для нашей психики?
Игнор разрушает базовую потребность человека в признании, как говорил Георг Гегель: «Человек необходимо признается другими и необходимо признает других людей. Как признание он сам есть движение, и именно это движение снимает его естественное состояние: он есть признание; естественное лишь есть, оно не есть духовное». По сути, признание других делает человека человеком, это социальная история. Если вы гениальный актер, но талант ваш ценят единицы, вам, конечно, будет плохо и тяжело без признания.
Когда нас игнорируют, возникает чувство отвергнутости, которое может активировать старые травмы и страхи. Это переживание ассоциируется с изоляцией, что, в свою очередь, усиливает тревогу и депрессию.
- Что делать, если человек имеет привычку постоянно уходить в игнор и подолгу молчать? Можно ли как-то до него достучаться? Может ли такой человек измениться?
Во-первых, важно определить, почему человек так поступает. Если причина — незрелость или страх, можно попытаться мягко поговорить, объяснить свои чувства и предложить альтернативные способы коммуникации. Однако если игнор является осознанной манипуляцией, важно поставить границы.
Измениться такой человек может, но только при желании принять противоядие. Если игнор — это глубинный паттерн, ему потребуется помощь психолога. Без осознания проблемы изменения маловероятны.
- Как игнор взрослых влияет на детей? Что будет, если мама или папа будут наказывать своего ребенка молчанием?
Для ребенка игнор со стороны родителей — это экзистенциальная травма. В психоанализе такой подход ассоциируется с «эмоциональным отвержением». Игнорируя ребенка, родители лишают его базового чувства безопасности и любви. Это может привести к развитию комплекса неполноценности, где ребенок начинает считать себя недостойным внимания.
На практике это может проявляться в виде:
- тревожности: ребенок постоянно боится потерять привязанность;
- социальной замкнутости: взрослый, переживший такое детство, может избегать близких отношений;
- проблем с самооценкой: постоянное молчание родителей формирует ощущение невидимости.
Наказывать молчанием — это нарушение эмоциональной связи. Если подобное поведение повторяется, ребенок вырастает с дефицитом доверия и страхом быть отвергнутым.
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