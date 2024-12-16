Психолог Вафин рассказал, почему так тяжело пережить игнор

Игнор становится тревожным сигналом, если он превращается в систематическое поведение. Например, если человек использует его как инструмент манипуляции: для наказания, подавления или получения власти в отношениях. Это также может указывать на эмоциональную незрелость или неспособность выстраивать здоровую коммуникацию. Если из-за игнора вы ощущаете чувство вины, тревогу или бессилие, вам следует осознать: эти отношения для вас токсичны, рано или поздно они вас разъедят, нужно либо вводить противоядие (в игнорщика — например, пойти к психологу, если это ваш любимый человек), либо рвать такие отношения.