Психолог Вафин рассказал о вреде коротких видео

Однажды к Вафину подошел студент, представитель поколения Z, и сказал примерно следующее: «наше поколение — оно как утка: умеет летать, плавать, ходить, но делает все очень плохо». По словам психолога, это действительно так. Современная молодежь делает все быстро, но некачественно. И тут дело не только в коротких видео, но и в гаджетах.