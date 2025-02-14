Психолог Вафин рассказал о вреде коротких видео

Современный человек с утра, толком еще не проснувшись, первым делом проверяет телефон. Помимо обязательных дел, таких как просмотр электронной почты или чтение сообщений, большинство из нас начинают свой день с коротких роликов в TikTok, на YouTube и прочих похожих платформах.
Мы испытываем удовольствие от лайков, чтения комментариев и просмотра разнообразного контента и закрытия галочек в папке «уведомления». Начинается гонка за быстрым дофамином, желанием получить этот гормон счастья как можно скорее.
По словам психолога, доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Артура Вафина, быстрый дофамин, конечно, не является абсолютным злом, однако его переизбыток может привести к повышению агрессии и снижению мотивации. «Дофамин вызывает кратковременное удовлетворение, но не приносит глубокого чувства радости, как например, достижение сложных задач. Отсюда проблемы со стратегическими вопросами, их постановкой и решением», — говорит специалист.
Быстрая смена кадров вкупе с сильной стимуляцией мозга приводят к привыканию к постоянной смене информации. Это делает людей менее усидчивыми при выполнении задач, требующих высокой концентрации и сосредоточенности на одном деле в течение длительного времени.
Недавно эксперты установили, что все больше зрителей предпочитают смотреть Netflix на скорости 1,25 или 1,5. По словам Вафина, это также свидетельствует о стремлении людей к быстрому потреблению информации. «В долгосрочной перспективе это может привести к поверхностному восприятию информации и снижению когнитивных способностей», — прокомментировал психолог.
Однажды к Вафину подошел студент, представитель поколения Z, и сказал примерно следующее: «наше поколение — оно как утка: умеет летать, плавать, ходить, но делает все очень плохо». По словам психолога, это действительно так. Современная молодежь делает все быстро, но некачественно. И тут дело не только в коротких видео, но и в гаджетах.
Дело в том, что в современном мире не нужно запоминать информацию. Чтобы вспомнить какую-то дату или чье-то, достаточно просто вбить запрос в поисковик или посмотреть информацию в календаре в смартфоне.
Тренировка памяти — отдельный вопрос, однако повторюсь: короткие сюжетики в бесконечном количестве переполняют «чердак», как сказал бы Шерлок Холмс.
Дети и короткие видео
Что касается детей, просмотр коротких видео приводит к снижению способности к концентрации. Небольшие ролики формируют привычку к быстрому получению информации, поэтому задачи, требующие усилий и усидчивости, например, учеба и чтение, становятся менее привлекательными.
Короткие видео могут привести к ухудшению успеваемости у школьников, так как «они начинают отдавать предпочтение быстрым развлечениям, а не учебе».
Для мозга нет большой разницы между закрытием задач «сделать домашнее задание» и «доесть пачку чипсов». Он вполне справедливо предпочитает быструю цепочку действий для достижения удовольствия.
«Зависимость от коротких видео может развиться из-за их способности быстро стимулировать выброс дофамина», — говорит Вафин. И главная опасность в том, что таким образом теряется мотивирование к выполнению других задач, так как, опять же, на них требуется больше времени.
Как отучить ребенка от коротких видео
По словам Вафина, чтобы отучить ребенка от коротких видео, нужно предложить ему занятия, которые могут вызвать интерес. Так, например, это могут быть настольные игры, совместное чтение или занятие творчеством.
Родителям стоит принимать активное участие в жизни ребенка, чтобы помочь ему найти хобби, разобраться в себе и понять, какие занятия ему нравятся. Важно понять, какие увлечения принесут больше пользы, чем просмотр коротких видео.
Для родителей, которые не могут постоянно контролировать ребенка, также есть совет. На гаджет можно установить родительский контроль. Это программное обеспечение, которое позволяет ограничивать время использования компьютера, планшета или смартфона, а также просматривать действия ребенка в Сети.
Важно объяснить ребенку, к чему может привести постоянный просмотр коротких видео может быть вредным, и научить его осознанности в выборе просматриваемого контента.
Помимо прочего, Вафин посоветовал поощрять самостоятельное выполнение заданий, связанных с обучением и хобби.
Как научиться получать дофамин
Конечно, если появилась зависимость от коротких видео, избавиться от нее сложно, но все же возможно. Важно научиться получать дофамин из других источников. И тут как детям, так и взрослым, нужно найти хобби, заняться спортом, или почитать книги. Вафин советует читать русскую классику — «объемную, небыструю, долгую».
Возможно, на это уйдет много времени, но занятие любимым хобби будет полезнее, чем просмотр коротких роликов.
Однако не все экранное время может негативно сказаться на ребенке. В отдельной статье рассказали, какую пользу ребенку приносят гаджеты.