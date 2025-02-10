Психолог Вафин рассказал, как вести себя с токсичными коллегами

Эксперт привел простой пример: начальник дал сотруднику задачу, и он выполняет ее в команде, с которой у него напряженные отношения. Очевидно, что эмоциональное состояние может ухудшиться. Особенно, если будут «косяки» по задаче. Если же у нас приятельские отношения с коллегами, то с ними приятно сидеть и за кофе, и на завтраке-обеде, и решать рабочие вопросы.