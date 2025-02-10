Психолог Вафин рассказал, как вести себя с токсичными коллегами

Эксперт привел простой пример: начальник дал сотруднику задачу, и он выполняет ее в команде, с которой у него напряженные отношения. Очевидно, что эмоциональное состояние может ухудшиться. Особенно, если будут «косяки» по задаче. Если же у нас приятельские отношения с коллегами, то с ними приятно сидеть и за кофе, и на завтраке-обеде, и решать рабочие вопросы.
Как общаться с коллегами, с которым трудно и непросто
Первое. Артур Вафин советует научиться понимать себя и свои эмоции. «Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно понять, что именно вы чувствуете. Раздражение, обида, гнев — все эти эмоции естественны, но они могут мешать конструктивному диалогу», — рассказал психолог.
Второе. Избегайте конфронтаций. Если отношения уже натянуты, нужно стараться уходить от прямых конфликтов.
Третье. Необходимо искать точки соприкосновения. Даже с самыми сложными коллегами можно найти общие язык, интересы и цели, подчеркивает психолог. Можно попробовать обсудить рабочие задачи, которые важны для вас всех. Это поможет переключить внимание с личных разногласий на совместный результат.
Четвертое. Учитесь слушать. Конфликты могут возникнуть из-за недопонимания. Стоит попробовать внимательно выслушать коллегу, не перебивая. Даже если вы не согласны с его точкой зрения, покажите, что вы уважаете его мнение — уже одно это может заметно снизить напряжение.
Пятое. Установите границы. «Если коллега ведет себя токсично или нарушает ваши личные границы, важно четко обозначить, что для вас неприемлемо. Например, если кто-то постоянно перекладывает на вас свои задачи, вежливо, но твердо отрежьте навязываемые вам задачи, а то и ценности», — рекомендует эксперт.
Таким образом, нужно учиться управлять своими эмоциями, находить компромиссы и заботиться о своем психическом здоровье.
«Общайтесь с коллегами на равных. Не хамите, но и себя в обиду не давайте», — добавил психолог.
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