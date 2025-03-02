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Психолог Ткаченко перечислила признаки депрессии

Всплеск эмоций в неподходящей ситуации может сигнализировать о подавленном психологическом состоянии.

Источник: Freepik

Физиологические симптомы и изменения в поведении могут сигнализировать о развитии депрессии. Как вовремя отследить это состояние, рассказала клинический психолог Галина Ткаченко в программе «Доктор 24».

Изменения в поведении

Трудоголизм часто провоцирует развитие депрессии, так как выходит за рамки понятия «трудолюбие». Когда человек получает удовольствие только от работы, остальные сферы жизни страдают. Такое состояние приводит к эмоциональному истощению, рассказала Галина Ткаченко. Резкая потребность в одиночестве тоже считается отклонением, особенно когда человек был душой компании, добавила эксперт.

Также стоит обращать внимание на проявление эмоций. В состоянии депрессии волевой контроль, который формируется с подросткового возраста, может снижаться. Поэтому человек способен вспылить или расплакаться в неподходящий момент, объяснила психолог.

Физические проявления

Физиологические симптомы часто сигнализируют о проблемах с психическим здоровьем. Поэтому при головных болях, повышенной утомляемости и неприятных ощущениях в области сердца нужно обратиться к специалисту, предупредила Галина Ткаченко. При психологических трудностях стоит обратиться к специалисту, чтобы он помог разобраться в ситуации. Такой шаг — не признак слабости, а показатель силы, заключила психолог.