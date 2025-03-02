Психолог Ткаченко перечислила признаки депрессии

Трудоголизм часто провоцирует развитие депрессии, так как выходит за рамки понятия «трудолюбие». Когда человек получает удовольствие только от работы, остальные сферы жизни страдают. Такое состояние приводит к эмоциональному истощению, рассказала Галина Ткаченко. Резкая потребность в одиночестве тоже считается отклонением, особенно когда человек был душой компании, добавила эксперт.