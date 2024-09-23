Психолог Титарова объяснила, почему аниме не может быть причиной нападения в школе Иркутской области

Инцидент произошел в школе № 1 в Балаганске: утром 23 сентября 13-летний подросток сумел пронести в школу несколько ножей и молоток. Перед уроком физкультуры он зашел в раздевалку к одноклассникам и начал избивать одного из них молотком по голове. Ранения получили трое детей. Остановить нападавшего удалось учителю физкультуры — он обезвредил подростка и вызвал полицию.
По данным СМИ, в данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц». Кроме того, начато и разбирательство по статье «Халатность» в отношении администрации школы — на входе в здание не было ни охранников, ни металлодетектора.
Журналисты уточняют, что 13-летний Артем — ребенок из «благополучной семьи», а также уточняют, что он был поклонником аниме. В соцсетях некоторые пользователи выразили уверенность, что именно анимационный контент мог спровоцировать ребенка на насилие. Более того, некоторые издания утверждают, что Артем планировал нападение «несколько недель».
Ранее похожий случай произошел в Челябинске в коррекционной школе — тогда мотивацией для преступления назвали деструктивное влияние соцсетей.
Могут ли провоцировать насилие подростков их увлечения
Джавада Титарова, Детский психолог, автор проекта «Чадодейство»
Важно понимать, что насилие у подростков редко вызвано конкретным увлечением, таким как аниме, манга, или другими популярными культурами. Они служат лишь фоном, на который проецируется внутренняя боль, травмы и нерешенные эмоциональные проблемы.
В случае с Артемом ключевым фактором является его замкнутость, отчуждение и, возможно, трудности в общении с окружающими. Подростковый возраст — время эмоциональных бурь, смешанных с гормональным всплеском. Это действительно очень сложный период. Дети ищут свое место в мире, формируют личность и учатся справляться с сильными переживаниями. Если этот процесс нарушен из-за травм, давления или отсутствия эмоциональной поддержки, некоторые подростки могут прибегать к радикальным формам выражения чувств, таким как насилие.
Аниме или манга не создают насилие, это культурный контекст, который может быть интересен людям, не склонным к агрессии. Корень проблемы глубже: в трудностях эмоциональной регуляции, чувстве изоляции и, возможно, отсутствии необходимой поддержки.
Нужно искать корни проблемы. В первую очередь не игнорировать эмоциональные сигналы детей. Если подросток становится замкнутым или демонстрирует агрессию, это требует внимания взрослых: родителей, учителей, психологов.
Степан Бальмонд