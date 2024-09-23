Психолог Титарова объяснила, почему аниме не может быть причиной нападения в школе Иркутской области

В случае с Артемом ключевым фактором является его замкнутость, отчуждение и, возможно, трудности в общении с окружающими. Подростковый возраст — время эмоциональных бурь, смешанных с гормональным всплеском. Это действительно очень сложный период. Дети ищут свое место в мире, формируют личность и учатся справляться с сильными переживаниями. Если этот процесс нарушен из-за травм, давления или отсутствия эмоциональной поддержки, некоторые подростки могут прибегать к радикальным формам выражения чувств, таким как насилие.