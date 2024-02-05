Психолог Титарева: несбалансированное общение, четкие границы и еще три признака френдзоны

О чем сериал
Первый сезон «Френдзоны» вышел еще в 2021 году и практически сразу стал одним из главных российских проектов для зумеров и про зумеров. Главный герой сериала, студент Кирилл, учится на психолога и влюблен в Соню, но девушка не видит его своим партнером и воспринимает молодого человека лишь как друга.
Тогда парень решает добиться своего — и пишет целую курсовую о феномене френдзоны, попутно проводя эксперименты на собственных друзьях, чтобы понять, может ли дружба перерасти в любовь, и вряд ли задумывается о последствиях, к которым приведет эта его чрезмерная амбициозность.
Главные роли во «Френдзоне» исполнили Влада Ерофеева, Алексей Славкин, Константин Мирошников, Ольга Васильева и не только, а сам сериал от Long Tale Production доступен на платформах Start и «Кинопоиска» — в 2024 году как раз состоялась премьера второго сезона.
И хотя «Френдзона» пока не получила такого хайпа, как «Слово пацана» в конце 2023 года, обратить внимание на него все же стоит, ведь он пытается с психологической точки посмотреть на современные проблемы молодых людей в России:
Как строить отношения?
Где грань между адекватным и токсичным отношением к близким?
Что на самом деле пугает нас в одиночестве?
Во втором сезоне авторы сериала продолжат изучение характера главного героя — и на этот раз сконцентрируются не только на детях, но и на их родителях.
«Главное отличие второго сезона в том, что появляется диалог между детьми и взрослыми, которых здесь представляет мама Кирилла. Через нее раскрываются новые проблемы героя», — поделился деталями продолжения «Френдзоны» исполнитель главной роли Алексей Славкин.
Что такое френдзона
В России термин «френдзона» стал популярен с развитием социальных соцсетей и ростом историй и мемов на тему «своеобразной дружбы».
«Френдзона — это отношения, которые замаскированы под дружбу, поскольку на романтический или сексуальный интерес нет ответной взаимности. И такие отношения с укоренившейся привязанностью, но без перехода на другой, более близкий уровень, могут длиться годами», — говорит Александра Титарева, ACT-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».
Также под френдзоной могут пониматься второстепенные отношения, а не прочная дружба, либо замаскированный отказ вступать в более глубокие отношения. Именно поэтому для части людей удобнее прикрыться словом «просто друзья», чем разъяснять, почему прочных, долгосрочных отношений нет в их планах.
Признаки френдзоны: чек-лист
По словам психолога, на френдзону наиболее явно указывают несколько признаков:
Несбалансированное общение. Кто-то из вас делает слишком много для отношений и чьи-то потребности в общении, помощи и поддержки удовлетворяются, а другой таких привилегий лишен;
Четкие границы. Всегда подчеркивается, что отношения носят только дружеский характер, либо заявляется, что вы для человека как брат или сестра. Нет даже намеков на романтические чувства;
Сватовство. Вас стараются сосватать за кого-то из знакомых, и это делается не в рамках флирта, а потому что человек реально обеспокоен вашим будущим;
Разговоры о подробностях личной жизни. Вы регулярно выслушиваете интимные подробности и разного рода истории про объект влюбленности, потому что кто, как не вы, можете быть «жилеткой для слез»;
Мало времени тет-а-тет. Вместо романтических вечеров — вечеринки с друзьями. Вы хотели бы провести время вдвоем, но вместо этого всегда рядом кто-то третий. И от этого вас не покидает ощущение, что до взаимных чувств еще далеко.
Как не попасть во френдзону
«Чтобы избежать френдзоны, узнавая нового человека, не стесняйтесь расставлять границы и сообщать о своих приоритетах, — рассказывает Александра Титарева. — Не соглашайтесь на роль запасного аэродрома или человека, готового ждать столько, сколько нужно. Если хотите серьезных отношений — ищите способы, чтобы ваши действия привели к какому-нибудь результату. Ведь ожидания не всегда бывают вознаграждены. Отсрочка не принесет облегчения, если вы будете отвергнуты».
Также психолог дает и несколько других практических советов тем, кто уже оказался во френдзоне:
Если вы устали от платонических отношений и хотите большей конкретности, прекратите каждый раз ставить чувства другого человека выше собственных;
Не принимайте за серьезные знаки, что вы все-таки нравитесь, если на постоянной основе вам не показывают свою заинтересованность быть больше, чем друзьями;
Не бросайте все свои дела, когда у вашего «друга» проблемы. Ровно наоборот, постарайтесь стать тем человеком, в ком нуждаются. Излишняя же забота может восприниматься как должное;
Не забывайте, что и вы тоже нуждаетесь в помощи. Попросите вам помочь и искренне поблагодарите, если к вам были добры и сделали для вас то, что требовалось;
Не притворяйтесь другом, если не хотите им быть. Позвольте себе флирт или прикосновения, шутите и смейтесь до упаду, если не видите со стороны вашего «друга» барьеров.
«Найдите время, чтобы обсудить, что происходит между вами. Не скрывайте, какое место в жизни занимает ваш “друг” и как вы себя чувствуете в его присутствии, — говорит Титарева. — Помните о том, что алкоголь не сделает вас решительным человеком, а, наоборот, может привести к необратимым последствиям».
Как вести себя, если попал во френдзону
«Отношения могут стать более натянутыми или прекратиться вовсе после попыток перейти к романтическим нотам. Постарайтесь принять, что невозможно заранее узнать, как ваше признание в чувствах отразится на дальнейшем взаимодействии, — объясняет психолог. — Если оказалось так, что в вас упорно хотят видеть друга, не цепляйтесь за эту соломинку в том случае, если хотите большего. Не стучите в закрытую дверь, если вам упорно дают понять, что больше, чем дружбы с привилегиями или приятельства быть не может».
Титарева также рекомендует не забывать о том, что ваша жизнь может быть насыщенной и увлекательной, если вы будете уделять внимание, прежде всего, себе и тому, что для вас важно и ценно — и, например, сконцентрируетесь на расширении круга своих знакомств, помимо этой «дружбы».
«Из френдзоны можно выбраться при условии, что вас действительно ценят в своей жизни, но тешить себя надеждой долгие годы может быть слишком болезненно и рискованно, прежде всего, для вашего душевного здоровья», — заключает специалист.
Александра Титарева, Психолог онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»