Психолог Титарева: несбалансированное общение, четкие границы и еще три признака френдзоны

Мало времени тет-а-тет. Вместо романтических вечеров — вечеринки с друзьями. Вы хотели бы провести время вдвоем, но вместо этого всегда рядом кто-то третий. И от этого вас не покидает ощущение, что до взаимных чувств еще далеко.