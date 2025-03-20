Психолог Таисия Потаевская раскрыла, почему нельзя без разрешения брать личные вещи супруга

Не менее важно уметь говорить «нет», когда это имеет для вас смысл, а также научиться признаваться другим в своих чувствах, потому что порой мы сами не умеем доносить до других то, что им важно о нас знать. Другой человек не читает наших мыслей и, если мы сами не говорим о том, что нам не нравится или не подходит, то другому будет весьма сложно об этом догадаться.