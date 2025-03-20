Психолог Таисия Потаевская раскрыла, почему нельзя без разрешения брать личные вещи супруга

«Вчера у меня была натуральная истерика»
Пользовательница X/Twitter под ником @PO5SbTWhuxoGeWr рассказала о том, как ее муж нечаянно портит ее личные вещи — например, портновские ножницы и набор отверток. Ножницами муж порезал наждачку, затупив их, и оставил их в мойке ржаветь. А набор оставил на видном месте, из-за чего домашние коты помочились на него. Помимо этого, блогерша рассказала, что партнер испортил ее рабочий стол, а также случайно сломал лампу.
«Все, кроме стола, отправилось в мусорку, предварительно обильно политое моими слезами, — написала девушка. — Что сказал муж, когда я высказала ему свои претензии на тему? Обвинил меня в том, что я устроила истерику на пустом месте, это всего лишь вещи, и он просто купит новые». Муж, по ее словам, причинил вред ее личным вещам ненамеренно, но исправить это непросто: на покупку новых нет средств из-за инфляции и закрытия нужного магазина.
Кроме того, их замена попросту не решит возникшую проблему в отношениях. «Я из откровенно небогатой многодетной семьи. С отношением “твоего тут ничего нет” и всеми вытекающими последствиями. Сколько себя помню, в условно “мою” комнату мог зайти кто угодно и сделать что угодно — порвать тетради с рассказами, плакаты сломать кассеты с альбомами любимой группы, просто потому, что захотелось, — вспоминает твиттерская. — Да, для кого-то это тупые подростковые травмы, но с тех пор я крайне трепетно отношусь к любому своему имуществу и очень берегу его.
У мужа все наоборот. Личные границы? Не, не слышали: все вокруг колхозное, все вокруг мое.
Кто-то что-то испортил? Все равно, купим новое. К своим вещам у него как раз такое отношение. И к моим, соответственно, тоже, хотя я много раз говорила о том, что меня это не устраивает".
Девушка призналась, что собирается обговорить со своим партнером и обсудить волнующие ее проблемы и личные границы, а также попросить его не пользоваться ее вещами без разрешения, неаккуратно или не по назначению. При этом она понимает, что ее поведение может показаться кому-то глупым, но обратила внимание читателей, что для нее это важный вопрос, и она надеется: им с мужем удастся понять друг друга и разобраться с возникшей ситуацией, сохранив многолетние отношения и чувства друг к другу.
«Бегите от такого мужа»
Комментаторы в X/Twitter единодушно встали на строну девушки и предложили ей «подать на развод», потому что сложившая ситуация — это «финишная прямая в отношениях». «Это не про вещи, это про уважение. Если такое систематически происходит, то это — финишная прямая, — говорится в одном из наиболее популярных ответов. — Берегите себя, не терпите такое отношение, потому что никакие хорошие воспоминания или надежды не стоят убитых нервов. Выбирайте себя и эвакуируйтесь».
Другие же пользователи оказались менее радикальными: они сказали девушке, что ее чувства адекватны и уместны, и посоветовали ей попытаться наладить отношения с партнером, несмотря на разный взгляд на бытовые вопросы. «Вы имеете полное право злиться, это не тупые обиды. Я понимаю, что ваш муж — базово хороший человек, который вас любит, но здесь он жестко косякнул, — сочувствует другой комментатор. — Это не ерунда. Он как минимум должен купить новое на замену испорченному, как максимум — начать относиться к вашим вещам с уважением».
Некоторые признались, что тоже испытывают трудности с определением и защитой своих личных границ, и стараются решить их. «Вроде стараюсь перешагивать себя и делиться своими вещами и инструментами с близкими людьми, но каждый раз выходит, что мои вещи оказываются сломаны, потеряны, растянуты, испачканы. Из-за этого не хочется вообще никому ничего не давать», — сетует одна из пользовательниц соцсети.
Личные границы в отношениях: как их наладить?
Таисия Потевская, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.
Что такое личные границы
Чтобы отстаивать границы, нужно понимать, для чего это делать. Потому давайте сначала чуть остановимся на понятии границ.
Граница — рубеж между «Я» и «не Я», то есть между вами и другим человеком или людьми. В каком-то смысле это можно метафорически сравнить с таможней: самое главное ее свойство — избирательная проницаемость. Если в обе стороны проходит все, что попало, то речь уже не о границе, а о ее отсутствии. Если вообще ничего не проходит, то это тоже не граница.
Еще понятное сравнение — кожный покров организма: то, что нужно, проходит, что не нужно — задерживается. Но если проходит все подряд или не проходит ничего, то организм может погибнуть.
Исходя из этих наглядных примеров, мы понимаем, что поддержание избирательной проницаемости границ — это жизненная необходимость. Такой задачей, в числе прочих, и занимается психотерапия. Поэтому, если чувствуете, что ваши границы постоянно нарушаются, возможно, пришло время начать работу с психологом для поиска истинных причин происходящего.
Как обозначить личные границы в отношениях
Человек на протяжении всей жизни так или иначе сталкивается с экзистенциальными конфликтами, в том числе в контексте одиночества и близости. Важно помнить: для того, чтобы быть с кем-то по-настоящему рядом, для начала надо научиться быть с самим собой.
Не менее важно уметь говорить «нет», когда это имеет для вас смысл, а также научиться признаваться другим в своих чувствах, потому что порой мы сами не умеем доносить до других то, что им важно о нас знать. Другой человек не читает наших мыслей и, если мы сами не говорим о том, что нам не нравится или не подходит, то другому будет весьма сложно об этом догадаться.
Хороший способ говорить о своих чувствах — «Я-высказывания». Это техника, при которой мы не критикуем и не нападаем на другого, а говорим конкретно о своих чувствах и ощущениях, не вызывая при этом чувства вины. Например: «Когда ты меня часто перебиваешь, я чувствую обиду и злюсь» вместо «Ты эгоист и совсем меня не слушаешь».
Однако для того, чтобы сказать другим о том, что вас ранит и что не нравится, нужно самому понимать и знать самого себя.
Быть с самим собой хорошо знакомым, так сказать. Этим, кстати, тоже занимается психотерапия — она помогает человеку совершать очень важные открытия в познании самого себя.
Не стоит забывать, что ответственность взрослого человека заключается (среди прочего) и в том, чтобы отойти от того, что ранит. Мы не можем изменить поведение других людей, но мы способны выбирать свою реакцию на те стимулы, которые оказывают на нас воздействие. Как говорил Виктор Франкл, именно в этом промежутке между стимулом и реакцией располагается наша свобода и наше счастье.