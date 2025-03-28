Психолог связала скоротечность времени у взрослых со «старением мозга»

Дело в том, что наш мозг отслеживает время по объему новой информации. В детстве многое неизвестно. В связи с этим объем огромный, мозг постоянно активно развивается, и детям кажется, что время тянется очень медленно. Особенно, если усвоение этих данных требует больших усилий. Взрослые же полагают, что уже все знают и многое делают на автопилоте. А вот объем новой информации для пожилых людей, которые особенно живут неактивно, минимален. Им кажется, что время летит очень быстро. Кроме того, мозг, как и любой другой орган, стареет физиологически. С возрастом ухудшается проводимость нервных импульсов.