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Психолог связала скоротечность времени у взрослых со «старением мозга»

Эксперт призывает делать все возможное, чтобы выйти из рутины. Это важно не только для настроения.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Психолог Мария Манина в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что с возрастом объем получаемой информации сокращается. И для тонуса центральной нервной системы нужно стремиться к новым впечатлениям.

Дело в том, что наш мозг отслеживает время по объему новой информации. В детстве многое неизвестно. В связи с этим объем огромный, мозг постоянно активно развивается, и детям кажется, что время тянется очень медленно. Особенно, если усвоение этих данных требует больших усилий. Взрослые же полагают, что уже все знают и многое делают на автопилоте. А вот объем новой информации для пожилых людей, которые особенно живут неактивно, минимален. Им кажется, что время летит очень быстро. Кроме того, мозг, как и любой другой орган, стареет физиологически. С возрастом ухудшается проводимость нервных импульсов.

Мария Манина советует при любой возможности делать что-то по-новому, не так, как всегда. Например, чистить зубы непривычной рукой.

«Мозгу важно показывать новое, чтобы выпадать из дня сурка. Впечатления, обучение», — подчеркивает психолог.

Тем временем ученые нашли признак, указывающий на риск болезни Альцгеймера. Причем тест довольно прост и доступен всем.