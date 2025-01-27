Психолог Сурина объяснила, почему молодые люди часто меняют работу

Чаще всего именно молодёжь склонна к частой смене работы, поскольку сосредоточена на поиске себя. Молодые люди стремятся найти область, где смогут полноценно использовать свои способности и расти как личности. Об этом сообщила в интервью Life.ru кризисный психолог Ангелина Сурина.
Специалист также отметила, что ещё одной причиной является желание найти комфорт. Для молодых людей важно, чтобы работа обеспечивала материальную стабильность, находилась в удобном месте и окружение было приятным.
«Потому что сейчас популярна так называемая “я-концепция”, или “я-психология”, которая пропагандирует выбирать себя, задаваться вопросами: чего я хочу, что я могу дать обществу?» — объяснила эксперт.
Так люди обретают счастье и значимость, утверждает психолог. Молодые люди получают признание и одобрение, если находят деятельность, где они могут проявить себя и быть полезными.
Эксперт пояснила, что для молодежи важна самореализация, стремление к признанию и одобрению со стороны общества и близких. Это своего рода социализация, но она не предполагает жертвенности, например, работы на нелюбимой позиции, «потому что так надо» или «потому что так кто-то сказал». По мнению Суриной, это устаревший подход, и сегодня люди меняют работу, чтобы понять, что им действительно по душе.
Однако, по словам эксперта, подобная текучесть кадров создаёт нестабильность для работодателей, добавляет сложности в коллективе. Но есть и положительная сторона: если начальник найдёт человека, который работает с энтузиазмом и интересом, это обеспечивает долгосрочное сотрудничество.
По словам психолога, этот процесс подобен ситу. Он позволяет найти не просто работника без энтузиазма, а того, кто будет способствовать росту компании, гореть желанием работать и помогать.
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