Психолог Сурина объяснила, почему молодые люди часто меняют работу

Эксперт пояснила, что для молодежи важна самореализация, стремление к признанию и одобрению со стороны общества и близких. Это своего рода социализация, но она не предполагает жертвенности, например, работы на нелюбимой позиции, «потому что так надо» или «потому что так кто-то сказал». По мнению Суриной, это устаревший подход, и сегодня люди меняют работу, чтобы понять, что им действительно по душе.