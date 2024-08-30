Психолог Стросон перечислила 6 главных отличий нарцисса от обычного обиженного эгоиста

Психолог Кэролайн Стросон предупреждает: не каждый токсичный человек — нарцисс, тогда как многие нарциссы «маскируются» так, что их даже невозможно заподозрить в таком поведении.
«Есть очень важные характеристики и модели поведения, которые проявляются исключительно у нарциссов, — подчеркивает она. — При этом настоящий нарцисс никогда не признает себя таковым, никогда не поверит, что делает что-то плохое. И сделает все что угодно, чтобы обелить себя, выставив абьюзером оппонента».
Вот ключевые различия между нарциссом и тем, кто просто ведет себя эгоистично.
1. Превосходство.
Нарцисс: считает себя выше других, постоянно демонстрирует собственную важность и значимость, преувеличивает свои достижения и таланты, ожидая при этом к себе особого (почтительного) отношения.
Эгоист: временами хвастлив, чаще всего высокомерен, но это не сквозит в каждом его действии, слове и поступке.
2. Потребность в восхищении.
Нарцисс: жаждет постоянного признания и восхищения. Часто говорит о том, как станет успешен, какую получит власть и как он гениален. Злится, если не разделять его любви к себе.
Эгоист: получает откровенное удовольствие от внимания и похвалы, сам напрашивается на них, но не испытывает ненасытной потребности. Самооценка не так сильно зависит от внешнего одобрения.
3. Отсутствие эмпатии.
Нарцисс: категорически неспособен распознавать чувства и потребности других людей или заботиться о них. Отсутствие эмпатии — ключевая черта личности нарцисса, но как раз ее он умеет ловко маскировать.
Эгоист: по определению игнорирует чувства других людей, пренебрегает ими, но при этом отлично осознает, кто что чувствует. В определенных ситуациях может проявлять истинное сочувствие.
4. Манипулирование.
Нарцисс: использует различные манипулятивные тактики. Например, «газлайтит» жертву, заставляет ее усомниться в реальности: «Не выдумывай, ты не просила меня провести субботу дома, поэтому я иду гулять с друзьями».
Эгоист: может манипулировать людьми в определенных ситуациях, чтобы извлечь для себя пользу. Но способен распознавать проступки и менять поведение.
5. Умение раскаиваться.
Нарцисс: никогда не возьмет на себя ответственность за свои поступки, потому что у него нет способностей к истинной рефлексии. Он не желает и не может признавать ошибки, а если вдруг свистнет рак на горе и он внезапно в чем-то раскается, это, скорее всего, тоже будет манипуляцией, чтобы не упустить жертву.
Эгоист: бывает, что чувствует угрызения совести, потому что точно знает, где, когда и кого обидел. Другое дело, что он не всегда готов прикладывать сознательные усилия, чтобы измениться. Но тут хотя бы есть шанс, что это произойдет.
6. Состояние близких людей.
Нарцисс: его вторая половинка по сути находится на грани, ходит по острию ножа и пытается предугадать следующий шаг нарцисса. Такая сверхбдительность вгоняет в хронический стресс и провоцирует проблемы со здоровьем.
Эгоист: да, плохие отношения провоцируют стресс, но с эгоистом можно жить, не вздрагивая постоянно от испуга. Реакция организма на стресс здесь скорее ситуативная, а не хроническая.
Подробнее о нарциссическом расстройстве личности можно прочесть в нашей статье.