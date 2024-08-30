Психолог Стросон перечислила 6 главных отличий нарцисса от обычного обиженного эгоиста

Нарцисс: никогда не возьмет на себя ответственность за свои поступки, потому что у него нет способностей к истинной рефлексии. Он не желает и не может признавать ошибки, а если вдруг свистнет рак на горе и он внезапно в чем-то раскается, это, скорее всего, тоже будет манипуляцией, чтобы не упустить жертву.