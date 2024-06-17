Психолог: стресс можно научиться использовать себе во благо

После того, как вы осознали свое состояние и реакцию на него, нужно решить, что с ним можно сделать. Необходимо научиться относиться к стрессу как к чему-то хорошему. «Используйте его вместо того, чтобы ждать, пока он уйдет, или притворяться, что его нет», — напоминает Джудит Тутин.