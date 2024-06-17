Психолог: стресс можно научиться использовать себе во благо

Многочисленные исследования показали, что длительный стресс негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье. Тревога дезорганизует деятельность человека, влияет на мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую, центральную нервную, пищеварительную и репродуктивную системы.
Несмотря на это негативное воздействие, стресс повышает осознанность, ускоряет мышление, поднимает работоспособность и позволяет человеку верить, он контролирует происходящее и прекрасно себя чувствует в кризисной ситуации.
Психолог, философ и лайф-коуч Джудит Тутин говорит, что взрослые, у которых было тяжелое детство, очень сильны, устойчивы к трудностям и «зачастую гораздо больше ценят подарки, которые дарит им жизнь».
Тутин рассказала, как извлечь выгоду из стресса и научиться справляться с состоянием тревоги.
Понять свой стресс
Психолог предлагает задать себе три вопроса:
- Как выглядит ваша реакция на стресс? Возможно, это тошнота, боль в животе, сильная головная боль или желание лечь в постель и с головой укрыться одеялом, спрятавшись от всех и вся?
- Вы игнорируете ее или нет? Каждый раз замечайте симптомы и признавайте, что что-то вас беспокоит.
- Что именно вас беспокоит? Что включает реакцию на стресс?
После того, как вы смогли хотя бы частично ответить на эти вопросы, можно двигаться дальше.
Использовать свой стресс
После того, как вы осознали свое состояние и реакцию на него, нужно решить, что с ним можно сделать. Необходимо научиться относиться к стрессу как к чему-то хорошему. «Используйте его вместо того, чтобы ждать, пока он уйдет, или притворяться, что его нет», — напоминает Джудит Тутин.
Теперь нужно задать себе следующие вопросы:
- Как воспользоваться ситуацией?
- Что нужно для этого сделать?
- Есть ли что-то, чему мы должны научиться, или кто-то, чья помощь нам сейчас нужна?
Возможно, стресс возник из-за того, что вы взвалили на себя слишком много, забыли о себе, заботясь о других. Возможно, настало время искать новую работу, чтобы «разгрузить» свой мозг. В любом случае, стресс указывает, в каком направлении двигаться дальше.
«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее»
Каждый из нас переживает стресс по-разному: кто-то занимается йогой, спортом и медитациями, а другие «заедают» это состояние, употребляют алкоголь, устраивают вечеринки или спят целыми днями.
Такое поведение помогает избегать стресса и игнорировать его проявления.
Однако, считает Тутин, важно учитывать сигналы стресса. Необходимо поблагодарить его, «поприветствовать изменения, ведь они необходимы, чтобы жизнь стала лучше». Только когда вы научитесь понимать и принимать состояние тревоги, вы станете лучше и добьетесь успехов в работе, отношениях и в жизни в целом.
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Анна Морозова