Психолог сообщила, что необоснованная ревность связана с желанием изменить

Также проблема может возникнуть из-за низкой самооценки и дефицита внимания в детстве. Дети хотят, чтобы их любили и мама, и папа, и желательно одинаково сильно. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда кто-то из родителей любит меньше, иногда оба могут вообще не выражать достаточно любви. В итоге ребенок в возрасте примерно пяти лет, когда у него начинает формироваться его собственная сексуальность, начинает активно испытывать ревность. «Маму ревнует к папе, папу ревнует к маме», — пояснила Елена Соловьева.