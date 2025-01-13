Психолог сообщила, что необоснованная ревность связана с желанием изменить

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что подозрения к партнеру могут возникнуть из-за собственного желания изменить. Иными словами, человек сам был бы не против найти «запасной аэродром», где-то получить какие-то эмоции и закрыть свои дефициты. Но он себе этого не позволяет и вытесняет эту проекцию на партнера, начиная его ревновать. Речь идет именно о необоснованной ревности — фактов и поводов нет, а человек мучается.
Также проблема может возникнуть из-за низкой самооценки и дефицита внимания в детстве. Дети хотят, чтобы их любили и мама, и папа, и желательно одинаково сильно. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда кто-то из родителей любит меньше, иногда оба могут вообще не выражать достаточно любви. В итоге ребенок в возрасте примерно пяти лет, когда у него начинает формироваться его собственная сексуальность, начинает активно испытывать ревность. «Маму ревнует к папе, папу ревнует к маме», — пояснила Елена Соловьева.
Ранее причины, по которым люди ревнуют, назвала психолог Любовь Лысенко. Также она рассказала, как можно избавиться от этой проблемы в отношениях.