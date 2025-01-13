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Психолог сообщила, что необоснованная ревность связана с желанием изменить

Большинство людей прекрасно понимают, что такое ревность. Порой она возникает по объяснимым причинам, но иногда это чувство появляется без видимых на то оснований. Психолог Елена Соловьева объяснила, откуда берется необоснованная ревность.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: shutterstock.com

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что подозрения к партнеру могут возникнуть из-за собственного желания изменить. Иными словами, человек сам был бы не против найти «запасной аэродром», где-то получить какие-то эмоции и закрыть свои дефициты. Но он себе этого не позволяет и вытесняет эту проекцию на партнера, начиная его ревновать. Речь идет именно о необоснованной ревности — фактов и поводов нет, а человек мучается.

Также проблема может возникнуть из-за низкой самооценки и дефицита внимания в детстве. Дети хотят, чтобы их любили и мама, и папа, и желательно одинаково сильно. Однако так бывает далеко не всегда. Иногда кто-то из родителей любит меньше, иногда оба могут вообще не выражать достаточно любви. В итоге ребенок в возрасте примерно пяти лет, когда у него начинает формироваться его собственная сексуальность, начинает активно испытывать ревность. «Маму ревнует к папе, папу ревнует к маме», — пояснила Елена Соловьева.

Ранее причины, по которым люди ревнуют, назвала психолог Любовь Лысенко. Также она рассказала, как можно избавиться от этой проблемы в отношениях.