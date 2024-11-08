Психолог Солтан рассказала о признаках зависимости детей от гаджетов

«Необходимо разговаривать с ребёнком. Нужно вникать, какие у него друзья, как прошёл день. Обычно они не любят этим делиться. Но можно спросить ребёнка: в какой соцсети он зарегистрировался, что там интересного, какие новости ему интересны. Когда мы с открытым сердцем и с открытой душой показываем, что мы вовлечены в жизнь своих детей, они будут нам открыты, нам нечего будет бояться», — заключила эксперт.