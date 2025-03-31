Психолог Смит рассказал об основах успеха и гармонии в отношениях

Смит в беседе с настоятельно напоминает, что оба партнера должны обладать эмоциональной зрелостью. В противном случае может возникнуть серьезный разрыв в отношениях. В гармоничных связях важно, чтобы оба действовали как взрослые люди. Исключения могут быть временные: например, когда один из партнеров заболел, и другой на время берет на себя заботливую роль. Зрелость — не про сухость, это про способность выдерживать свои чувства и чувства партнера, не обесценивать, не спасать, не обвинять. Настоящая близость возможна только там, где оба готовы быть осознанными взрослыми. В том числе — эмоционально. В зрелом союзе — ты не один. Ты в команде.