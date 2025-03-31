Психолог Смит рассказал об основах успеха и гармонии в отношениях

Смит подчеркивает, что фундаментальными основами являются честность, эмоциональная зрелость, а также практические общие ценности и смыслы. По его словам, честность — это не только признание ошибок, но и смелость заглянуть в себя, осознать собственные желания и потребности, передает РИА ТВОИ Новости.
Многие специалисты утверждают, что «главное — быть честным с партнером». Это безусловно важно, однако еще более значимо быть честным с самим собой. Вопрос, который стоит задать себе: «Зачем мне нужны отношения? Действительно ли я хочу их, или же мне просто страшно оставаться в одиночестве?» Часто за понятием «любовь» скрываются настоящие нужды — в принятии, безопасности или повышении самооценки.
Это часто приводит к недопониманию, обидам и типичному недовольству: «Он меня не слышит!».
Смит в беседе с настоятельно напоминает, что оба партнера должны обладать эмоциональной зрелостью. В противном случае может возникнуть серьезный разрыв в отношениях. В гармоничных связях важно, чтобы оба действовали как взрослые люди. Исключения могут быть временные: например, когда один из партнеров заболел, и другой на время берет на себя заботливую роль. Зрелость — не про сухость, это про способность выдерживать свои чувства и чувства партнера, не обесценивать, не спасать, не обвинять. Настоящая близость возможна только там, где оба готовы быть осознанными взрослыми. В том числе — эмоционально. В зрелом союзе — ты не один. Ты в команде.
Не меньшее значение имеет наличие у пары общих ценностей и смыслов. Да, можно любить разное кино, по-разному отдыхать, спорить о вкусах, но без общих ценностей и целей отношения начнут распадаться по швам, и никакие бабочки их не удержат. Что для нас важно? Ради чего мы вместе? Что мы строим — просто быт или что-то большее? Как зарабатывается и делится бюджет? Можно ли теще в дом заходить?
Отношения — это не фон жизни, а проект, в который нужно вкладываться. Когда у пары нет общих ориентиров, они легко теряются в повседневной рутине, начинают соревноваться кто больше устал, кто кому что должен, чтобы с них сняли нагрузку и ответственность. Пары, которые не инвестируют, теряют связь.
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