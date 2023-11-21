Психолог Риджио: женщины с широкими зрачками воспринимаются мужчинами как более привлекательные

Язык тела появился задолго до того, как люди научились коммуницировать друг с другом с помощью устной и письменной речи. И многие невербальные сигналы, которые мы используем каждый день, по-настоящему древние — они помогали нашим предкам, например, находить пищу и заводить полезные знакомства.

Доктор философии и психолог Рональд Риджио рассказывает, как могли появиться пять самых распространенных сигналов тела.

1. Приподнятые брови.

Представьте, что вы идете по улице и внезапно видите знакомого человека. Вы вряд ли осознаете это, но первой вашей реакцией станут вскинутые брови — они означают, что вы узнали приятеля или друга. Ученые уверены, что эта форма приветствия зародилась очень давно — позже она эволюционировала в покачивание головой при встрече с кем-то.

2. Рукопожатие.

Рукопожатие тоже появилось довольно давно, его история восходит к нашим воинственным предкам. Когда человек протягивал руку, это означало, что у него нет оружия и он пришел с мирными целями. Его визави должен был также продемонстрировать свою ладонь. В итоге люди начали пожимать друг другу руки.

Кстати, в Римской Империи рукопожатие начало символизировать дружбу или верность.

3. Протянутая рука.

Древнейшим жестом считается протянутая рука — так человек просил другого поделиться едой. Просительный жест, который демонстрирует беззащитность и безоружность одновременно, зоологи сейчас часто наблюдают у шимпанзе.

4. Расширенные зрачки.

Общеизвестно, что когда мы смотрим на человека, который нам нравится, у нас расширяются зрачки. Ученые утверждают, что женщины с широкими зрачками воспринимаются как более привлекательные — и, кажется, наши предки об этом тоже прекрасно знали.

Так, в эпоху Возрождения женщины закапывали себе в глаза капли белладонны, чтобы притягивать мужские взгляды. Разумеется, иногда это приводило к слепоте — но чего не сделаешь ради того, чтобы удачно выйти замуж?

5. Поцелуй.