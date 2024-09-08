Психолог разъяснила понятие Boy sober и почему женщины выбирают одиночество

Boy sober с английского переводится как «трезвость от мальчиков». Тренд запустила комикесса из Нью-Йорка, 26-летняя Хоуп Вудард. Ее мысли все время занимал парень, с которым она познакомилась в приложении для знакомств. Девушка поняла, что в ее жизни стало слишком много размышлений о мужчинах, и пришла пора сфокусироваться на себе.
Она удалила все дейтинг-приложения с телефона и приняла решение не ходить на свидания ближайший год. Ее сестра вскоре придумала для этого термин «boy sober», который означает, что девушка «не опьяняет» свой разум мыслями об отношениях.
Женщины со всего мира подхватили этот тренд: хештег #boysober набрал уже более 20 миллионов просмотров в TikTok. Такой подход предлагает поставить себя на первое место и уделить внимание своему развитию во всех аспектах жизни. Наш эксперт объясняет, о чем говорит появление тренда boy sober и какую пользу могут получить девушки, которые ему последовали.
Почему тренд так популярен?
Марина Щеглова.
Проблема с построением близких отношений
Тот факт, что движение «boy sober» набирает популярность в мире, говорит о том, что достаточно много женщин сейчас испытывают трудности с выстраиванием близких доверительных отношений.
Повестка токсичных отношений
С одной стороны, движение boy sober — логическое продолжение популярной в последние годы темы абьюзивных отношений: сначала женщины, пытаясь разобраться, что не так в отношениях, объявили, что виной всему мужчины-абьюзер. Затем они поняли, что на их поведение повлиять невозможно и решили взять паузу, чтобы разобраться в себе и понять, куда двигаться дальше.
Борьба со стереотипами и страхом одиночества
С другой стороны, женщины устали переживать, что они одни, что отношения не получаются или получаются не так, как они хотят, устали соответствовать социальным ожиданиям.
Это своего рода тест для общества на возможность принять выбор женщин посвятить какое-то время только себе, открыто заявить об этом и в ответ увидеть понимание, а не сочувствие.
Кому будет полезен такой опыт?
Boy sober — это осознанный выбор жить, опираясь на себя и свои интересы. Дать себе время разобраться, что я хочу, что я люблю, какая я. Опыт здорового эгоизма, если хотите.
Такой опыт будет полезен для тех женщин, которые:
- разочаровались в отношениях,
- входя в новые отношения, забывают себя и свои интересы, растворяясь в мужчине,
- недавно вышли из отношений и им необходимо восстановиться.
По большому счету, когда нам плохо после завершения отношений, мы все инстинктивно делаем именно это. Мы говорим себе «больше никогда» и начинаем вспоминать, что мы любим, чего действительно хотим, начинаем заниматься спортом, встречаться с друзьями, строить карьеру и с мужчинами мы только дружим. Какое-то время. Теперь у этого процесса есть название.
Чего опасаться?
Парадокс заключается в том, что эта передышка не гарантирует, что, решив вступить в новые отношения, мы не влюбимся опять в первого встречного, не будем делать глупости и не окажемся рядом с абьюзером.
Когда вы учитесь жить одной и понимать себя — вы научитесь именно этому: жить одной и понимать себя! И это вам никак не поможет научиться выстраивать близкие отношения с мужчинами. Для этого нужны другие навыки.
Три книги на эту тему.
- Кэтрин Грэй «Год без мужчин. Чему я научилась без свиданий и отношений».
- Анна Бабич «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе».
- Тара Шустер «Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни».