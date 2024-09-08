Психолог разъяснила понятие Boy sober и почему женщины выбирают одиночество

По большому счету, когда нам плохо после завершения отношений, мы все инстинктивно делаем именно это. Мы говорим себе «больше никогда» и начинаем вспоминать, что мы любим, чего действительно хотим, начинаем заниматься спортом, встречаться с друзьями, строить карьеру и с мужчинами мы только дружим. Какое-то время. Теперь у этого процесса есть название.