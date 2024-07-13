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Психолог рассказала, с какими трудностями сталкиваются юные мамы

Быть молодой мамой сложно, ведь на ней лежит огромная ответственность за маленькую жизнь. В чем психологические особенности такой ситуации?

Источник: Reuters

Что произошло

Брианна Веласко, восемнадцатилетняя девушка, узнала, что беременна в 14 лет. На своей странице в соцсети девушка рассказала о том, что со своим парнем она познакомились, когда ей было 12 лет, а ему 14. В то время она жила с тетей и присматривала за ребенком двоюродного брата. Спустя два года отношений у девушки пропала менструация — и она решила сделать тест.

Положительный результат не обрадовал родственников девушки, и Брианна решила, что ей лучше всего оставить отчий дом. Она и ее партнер решили переехать в отдельную квартиру и подготовиться к рождению ребенка. Брианна родила сына Зайеля 27 июля 2021 года.

Психологические трудности при беременности в 14 лет

Это серьезная проблема, которая требует особого внимания и поддержки со стороны общества и специалистов. Подростковая беременность может иметь негативные последствия как для самой девушки, так и для ее ребенка. Статистика показывает, что количество подростков, становящихся родителями, по-прежнему высоко, и это требует принятия эффективных мер для предотвращения таких случаев.

Кроме того, беременность в юном возрасте часто сопровождается множеством психологических трудностей, так как личность подростка еще не сформирована, и человек не готов к такой серьезной ответственности как родительство. Психолог Екатерина Кульбаченко рассказала, с чем приходится сталкиваться молодым мамам на своем пути.

1. Стресс

Одной из основных проблем является стресс, который может возникнуть из-за неподготовленности к материнству и страха перед будущим. Подростки не всегда могут обеспечить финансовыми и эмоциональными ресурсами себя и будущего ребенка, что может вызвать чувство беспомощности и тревоги.

2. Асоциальность

Кроме того, существует опасность социальной изоляции и отторжения со стороны окружающих. Подростки могут испытывать осуждение со стороны родителей, друзей, учителей и общества в целом, что осложняет адаптацию к новой жизненной ситуации.

3. Эмоциональная нестабильность

Еще одной психологической трудностью является отсутствие опыта управления собственными эмоциями и стрессом. В период беременности молодые девушки могут испытывать сильные колебания настроения, страх перед родами, беспокойство за себя и здоровье ребенка. Очень важно обеспечить им психологическую поддержку и помощь специалистов.

4. Потеря себя

Также стоит учитывать, что подростки еще не сформировали свою личность и не определились с жизненными приоритетами, поэтому беременность может серьезно изменить их жизнь и планы на будущее. Это может вызвать чувство потерянности, нерешительности и неуверенности в себе.

5. Давление социума

Давление общества и предвзятость к молодым матерям также являются серьезными проблемами для подростков, беременных в раннем возрасте. Поддержка и понимание со стороны близких, специалистов и общества может существенно облегчить психологическую нагрузку на таких девушек и помочь им успешно справиться с вызовами материнства.

Екатерина Кульбаченко, Практикующий детский и семейный психолог, песочный терапевт