Психолог рассказала, с какими трудностями сталкиваются юные мамы

Что произошло
Брианна Веласко, восемнадцатилетняя девушка, узнала, что беременна в 14 лет. На своей странице в соцсети девушка рассказала о том, что со своим парнем она познакомились, когда ей было 12 лет, а ему 14. В то время она жила с тетей и присматривала за ребенком двоюродного брата. Спустя два года отношений у девушки пропала менструация — и она решила сделать тест.
Положительный результат не обрадовал родственников девушки, и Брианна решила, что ей лучше всего оставить отчий дом. Она и ее партнер решили переехать в отдельную квартиру и подготовиться к рождению ребенка. Брианна родила сына Зайеля 27 июля 2021 года.
Психологические трудности при беременности в 14 лет
Это серьезная проблема, которая требует особого внимания и поддержки со стороны общества и специалистов. Подростковая беременность может иметь негативные последствия как для самой девушки, так и для ее ребенка. Статистика показывает, что количество подростков, становящихся родителями, по-прежнему высоко, и это требует принятия эффективных мер для предотвращения таких случаев.
Кроме того, беременность в юном возрасте часто сопровождается множеством психологических трудностей, так как личность подростка еще не сформирована, и человек не готов к такой серьезной ответственности как родительство. Психолог Екатерина Кульбаченко рассказала, с чем приходится сталкиваться молодым мамам на своем пути.
1. Стресс
Одной из основных проблем является стресс, который может возникнуть из-за неподготовленности к материнству и страха перед будущим. Подростки не всегда могут обеспечить финансовыми и эмоциональными ресурсами себя и будущего ребенка, что может вызвать чувство беспомощности и тревоги.
2. Асоциальность
Кроме того, существует опасность социальной изоляции и отторжения со стороны окружающих. Подростки могут испытывать осуждение со стороны родителей, друзей, учителей и общества в целом, что осложняет адаптацию к новой жизненной ситуации.
3. Эмоциональная нестабильность
Еще одной психологической трудностью является отсутствие опыта управления собственными эмоциями и стрессом. В период беременности молодые девушки могут испытывать сильные колебания настроения, страх перед родами, беспокойство за себя и здоровье ребенка. Очень важно обеспечить им психологическую поддержку и помощь специалистов.
4. Потеря себя
Также стоит учитывать, что подростки еще не сформировали свою личность и не определились с жизненными приоритетами, поэтому беременность может серьезно изменить их жизнь и планы на будущее. Это может вызвать чувство потерянности, нерешительности и неуверенности в себе.
5. Давление социума
Давление общества и предвзятость к молодым матерям также являются серьезными проблемами для подростков, беременных в раннем возрасте. Поддержка и понимание со стороны близких, специалистов и общества может существенно облегчить психологическую нагрузку на таких девушек и помочь им успешно справиться с вызовами материнства.
Екатерина Кульбаченко, Практикующий детский и семейный психолог, песочный терапевт