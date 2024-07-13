Психолог рассказала, с какими трудностями сталкиваются юные мамы

Брианна Веласко, восемнадцатилетняя девушка, узнала, что беременна в 14 лет. На своей странице в соцсети девушка рассказала о том, что со своим парнем она познакомились, когда ей было 12 лет, а ему 14. В то время она жила с тетей и присматривала за ребенком двоюродного брата. Спустя два года отношений у девушки пропала менструация — и она решила сделать тест.