Психолог рассказала, почему зумеры не хотят работать из офиса

Цифровые технологии для зумеров — не просто возможность развития, а привычка использовать быстрый доступ к информации. Но просто изучать информацию становится недостаточно, а потому молодые специалисты идут работать на заводы и различные предприятия, чтобы попробовать новые профессии и применить теорию на практике. Изучая различные направления, такие люди перестают хотеть задерживаться на одном месте.