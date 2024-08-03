Психолог рассказала, почему зумеры не хотят работать из офиса

Что такое «воротничковый бум»
Согласно опросу Intelligent, в последние годы все больше зумеров отказываются от традиционного подхода к карьере, который предполагает получение престижной должности. Интеллектуальный труд интересует их все меньше.
Поколение Z открыло для себя рабочие места «синих воротничков» и больше тяготеет к ним. Этот сдвиг в сфере трудоустройства даже получил свое название — «новый воротничковый бум». Теперь зумеров интересуют простые и прикладные профессии: например, электрик, сантехник, сварщик, автомеханик — а вместо офисов они стали предпочитать заводы.
Мы поговорили с психологом Дарьей Давыдовой, чтобы узнать, чем обоснован такой необычный выбор профессии среди молодежи.
Почему зумеры отказываются от работы в офисе
1. Ценности и приоритеты.
Люди поколения Z всегда ставят свои личные ценности и качество жизни на первое место, тем самым они стремятся к работе, которая соответствует их интересам и убеждениям. Компании, которые активно поддерживают социальные и экологические процессы, интересуют зумеров намного больше. Отдавая предпочтение им, данное поколение ставит в приоритет свои желания.
2. Технологическая грамотность.
Цифровые технологии для зумеров — не просто возможность развития, а привычка использовать быстрый доступ к информации. Но просто изучать информацию становится недостаточно, а потому молодые специалисты идут работать на заводы и различные предприятия, чтобы попробовать новые профессии и применить теорию на практике. Изучая различные направления, такие люди перестают хотеть задерживаться на одном месте.
3. Баланс между работой и личной жизнью.
Данный аспект в приоритете у поколения зумеров. Важность баланса между работой и личной жизнью определяется тем, что они не готовы брать дополнительные обязанности, задерживаться на работе и вести свою деятельность в стрессовых условиях. А в случае с физическим трудом «измерить» переработки намного проще.
Дарья Давыдова, педагог-психолог, профориентолог.