Психолог рассказала, почему женщины выбирают мужчин помладше

Большая разница в возрасте дает женщине ряд преимуществ. Она старше и по умолчанию знает больше, разбирается во всем лучше. У женщины пропадает необходимость намекать, подводить юного партнера к какой-то мысли, мягко манипулировать. Такие отношения подразумевают жизнь в моменте. Она просто говорит, как и что делать, а юный партнер, в свою очередь, это делает. В таком партнерстве исчезает боязнь отказа, тревога о том, что партнер подумает, необходимость подбирать «удачные» моменты.