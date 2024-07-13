Психолог рассказала, почему женщины выбирают мужчин помладше

Кто такая Хэтти Ретроадж
Хэтти Ретроадж, 87-летняя женщина и активная пользовательница приложений для знакомств, рассказала, что она встречается с молодыми мужчинами. Делает она это потому, что ее ровесники уже достигли всего, чего хотели, в то время как молодые парни находятся только на пути к своей цели.
Страница женщины в соцсетях наполнена фотографиями ее в бикини и с ярким макияжем. В описании своего профиля Хэтти написала, что она «привлекательная пожилая красавица» ищущая молодого любовника. У женщины есть постоянный поток молодых мужчин, с которыми можно пойти на свидания. Однажды она даже встречалась с девятнадцатилетним молодым человеком, не зная о том, сколько ему лет.
Хэтти была замужем, но отношения подошли к концу после того, как ее дети поступили в университет. После развода в возрасте 55 лет женщина разместила в газете объявление о том, что она ищет мужчину. С тех пор Хэтти регулярно ходит на случайные свидания, остерегаясь повторного вступления в брак.
Почему некоторые женщины любят мужчин помладше
У каждой истории отношений, где присутствует большая разница в возрасте, своя мотивация. Как правило, можно выделить 5 основных причин, по которым женщины постарше выбирают в партнеры мужчин помладше, отмечает психолог Марина Гринвальд.
1. Секс
Чем мужчина моложе, тем выше вероятность того, что женщина получит желаемое в полном объеме. В 17−23 года наступает первый пик мужской активности. Как правило, здесь для мужчины важно количество, а не качество половых контактов. Возраст с 23 до 35 лет — второй пик, у мужчин появляется опыт, избирательность, и на первое место встает именно качество, а не количество.
Отталкиваясь от этих вводных, можно понять, почему взрослые женщины делают выбор в сторону совсем юных мужчин. Благодаря их физическому голоду, неразборчивости и неудовлетворенности можно реализовать любые скрытые желания и наверстать упущенные ранее возможности.
2. Желание доминировать
Опираясь на утверждение Фрейда о том, что в детстве мальчики стараются получить максимально возможное количество внимания от матери, можно увидеть картину, где женщина постарше компенсирует мужчине эту потребность, если в детстве она не была полностью удовлетворена. Плюс, реализует и свое стремление доминировать и принимать решения.
Таким образом, женщина играет сразу несколько ролей. Она и мать, и любовница, и босс. Проще всего осуществить такой формат с молодым, неискушенным и послушным партнером, ведь чем он моложе, тем выше шансы получить желаемый результат.
3. Отсутствие у партнера накопленных за жизнь проблем
Многие женщины к определенному возрасту имеют за плечами опыт развода, раздела имущества, букет из заболеваний и родительские обязательства перед родными детьми. Подбирая для себя партнера для будущего, женщина, очевидно не хочет брать на себя двойной груз проблем. Довольно редко встречаются благополучные, свободные мужчины 40+, которые не обременены алиментами, обязательствами, кредитами, вредными привычками и обладают крепким здоровьем. Чем мужчина моложе, тем вероятность этих проблем ниже.
4. Стремление ощутить себя молодой
Каждая женщина однажды находит у себя седой волос и морщины. Желание продлить молодость может выражаться по-разному. Выбор молодого партнера создает ощущение того, что дама еще хороша собой и может быть интересна юному мужчине. Это окрыляет и открывает второе дыхание.
5. Потребность получать желаемое здесь и сейчас
Большая разница в возрасте дает женщине ряд преимуществ. Она старше и по умолчанию знает больше, разбирается во всем лучше. У женщины пропадает необходимость намекать, подводить юного партнера к какой-то мысли, мягко манипулировать. Такие отношения подразумевают жизнь в моменте. Она просто говорит, как и что делать, а юный партнер, в свою очередь, это делает. В таком партнерстве исчезает боязнь отказа, тревога о том, что партнер подумает, необходимость подбирать «удачные» моменты.
Марина Гринвальд, Магистр психологических наук, немедицинский психотерапевт.