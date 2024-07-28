Психолог рассказала, почему женщины возвращаются к бывшим

Что мешает женщинам построить новые отношения
Линн Кавана, 45-летняя мама троих детей, сняла видеоролик, в котором рассказала, почему женщины не могут построить новые отношения и возвращаются к бывшим. По ее словам, мужчины даже не представляют, в каком затруднительном положении находятся женщины, которые начинают встречаться с партнером.
Линн объяснила, что девушки испытывают чувство стыда и не могут чувствовать себя комфортно. В особенности это касается естественных биологических потребностей, которые иногда не получается контролировать. Именно поэтому женщина пришла к выводу, что проще вернуть прошлые отношения, где партнеры открылись друг другу, чем пробовать построить счастье с новым партнером.
Конечно, это далеко не единственная причина, почему у женщин есть тенденция возвращать уже давно законченный роман. Мы пообщались с психологом Еленой Новопашиной, чтобы узнать, какие причины побуждают девушек вспоминать о своих прошлых отношениях.
Почему женщины возвращаются к бывшим
1. Мужчина убедил в том, что он изменился
Мужчина возвращает женщину, обещая изменить те черты характера, из-за которых она ушла. И девушка верит в то, что когда-то любимый партнер действительно встал на путь исправления.
2. Все плохое в отношениях со временем забылось
Женщина может забыть плохое, и в памяти остается только то хорошее, что объединяло ее с мужчиной. Она действительно может забыть, что он пил, бил, изменял. Перед возвратом в такие отношения спросить себя: почему ты оставила человека?
3. Женщина путает страсть с любовью
Тот самый случай, когда половой акт с конкретным мужчиной настолько нравится, что кажется это любовь. Для данной ситуации характеры мысли о том, что лучше него нет никого, поэтому возникает желание вернуться в эти отношения.
4. Бывший закрывает эмоциональные потребности, а новый партнер — нет
Женщина в данном случае сравнивает мужчин в пользу бывшего, который закрывал ее эмоциональные потребности, даже если в какие-то моменты поступал с ней плохо. Эмоциональные качели вызывают зависимость из-за скачков дофамина, некоторые люди не могут жить без яркого водоворота эмоций.
5. Разрыв был лишь способом манипуляции
После примененной манипуляции женщина ждет реакции мужчины, получает для себя блага от эмоционального насилия над партнером и возвращается к нему с ощущением собственной значимости и победы.
6. Женщине страшно остаться одной
Одиночества и ощущение себя ненужной подталкивает женщину вернуться в прошлые отношения, особенно, если нет альтернативы.
7. Бывший ассоциируется с чувством безопасности
Если в жизни женщины появляются кризисы, ей начинает казаться, что мир опасный, и вокруг все рушится. Девушке хочется ощутить тепло, спокойствие, принятие и возможно именно эти эмоции у нее ассоциируются только с бывшим.
8. Появился новый взгляд на прошлые отношения
Женщина по-новому посмотрела на бывшего партнера и осознала, что теперь у них есть общие цели и ценности.
9. Женщина повторяет сценарий родителей
Если женщина выросла в дисгармоничной семье, она может неосознанно искать отношений, которые были у ее родителей. Но при этом у нее есть желание делать «не как у них», и поэтому каждый раз девушка возвращается к бывшему.
Елена Новопашина, перинатальный психолог