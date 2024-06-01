Психолог рассказала, почему не стоит сравнивать своего ребенка с другими детьми

«Если постоянно сравнивать ребенка не в лучшую для него сторону, у него может снизиться самооценка и сформироваться “вынужденная беспомощность” — состояние, когда человек чувствует, что все его старания тщетны. Так, желая мотивировать ребенка улучшить поведение, родители нередко добиваются обратного эффекта. Важно отметить, что сравнения могут негативно влиять и на “эталон”, с которым сравнивают. Такой ребенок может чувствовать себя заложником подобной похвалы и испытывать страх не оправдать чужие ожидания. Желание “держать планку” и давление со стороны родителей или учителей формируют у него комплексы и чувство тревоги», — сказала она.