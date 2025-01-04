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Психолог рассказала, почему мем «чилловый парень» стал так популярен

В соцсетях стало вирусным изображение странной человекоподобной собаки в кедах, которая в любой ситуации проявляет недюжинное спокойствие. Мы узнали у психолога, почему мемы с «чилловым парнем» так понравились людям.

Источник: Соцсети

Кто такой «чилловый парень»

«Чилловый парень» — это мем, ставший вирусным в соцсетях осенью и зимой 2024 года. Им активно пользуются как российские, так и зарубежные пользователи.

Героем мема стала странная собака в кедах, джинсах и джемпере: она держит «лапы» в карманах и смотрит в камеру. Определить, где именно она находится, почти невозможно: пользователи добавляют в фон, на котором стоит пес, самые разные места, ситуации и события — от поля с подсолнухами до офиса, в котором дерутся сотрудники, и очереди в «Пятерочке».

Само название «чилловый парень» пришло из английского языка — chill guy — что можно перевести как «спокойный» или даже «крутой парень».

Картинка появилась в сети еще в 2023 году, в англоязычном сегменте X/Twitter один из авторов изображения назвал ее героя «своим новым персонажем», который сохраняет безмятежность и спокойствие даже в самой критической обстановке, вызывающей панику у любого другого.

Почему «чилловый парень» так популярен

В последние годы мемы стали не только способом развлечения, но и своего рода отражением коллективного сознания. И «чилловый парень» не исключение. «Этот мем приобрел популярность на фоне усталости от hustle-культуры (с английского — культура суеты), выгорания и общего стресса, став символом стремления к покою и гармонии», — считает психолог Алина Агеева.

Специалист называет несколько главных причин, по которым мем так быстро стал вирусным.

1. Ответ на выгорание и тревожность

Hustle-культура, которая доминировала последние два десятилетия, подталкивала людей к постоянным достижениям и гиперпродуктивности. Однако ее обратная сторона — массовое выгорание. По данным Google Trends, запросы на тему выгорания увеличились более чем на 5000% за последние годы — это демонстрирует растущий интерес к поиску решений для восстановления баланса и гармонии.

2. Тренд на осознанность

Популярность медитаций, ретритов и житейской психологии за последние 10 лет также внесла вклад в появление таких мемов. «Чилловый парень» символизирует философию mindfulness (осознанность): жить здесь и сейчас, не гоняясь за недостижимым.

3. Трансляция спокойствия

Когда мы видим расслабленного героя мема, наш мозг автоматически начинает «копировать» его состояние. Этот эффект связан с зеркальными нейронами, которые помогают нам сопереживать и включаться в эмоции других людей. Мемы вроде «чиллового парня» вызывают чувство покоя, напоминая, что иногда можно просто замедлиться.

4. Влияние зумеров

Новое поколение Z оказывает большое влияние на культурные тренды. В отличие от миллениалов, которые во многом были воспитаны на идеалах hustle-культуры, поколение Z предпочитает баланс. Они ставят в приоритет самоощущение, ментальное здоровье и отказываются от ненужного стресса. Как и любое новое поколение, они идут вразрез с ценностями своих предшественников, акцентируя внимание на том, что жизнь — это не только работа, но и удовольствие.

5. Простота и искренность

На фоне чрезмерно вычурного и искусственного контента в соцсетях, простота образов вроде «чиллового парня» и Николая Василенко (человека-улыбки с его видео из машины) привлекает своей настоящностью. Его видео с пожеланиями счастья и радости резонируют с людьми, которые устали от «идеальных» картинок.

О чем говорит популярность мема

Алина Агеева отмечает, что вирусность «чиллового парня» демонстрирует важные тренды и перемены, которые происходят в общественном сознании в последние годы:

  • Контраст с hustle-культурой. Эпоха вечной продуктивности подходит к концу. Люди все чаще осознают, что жить только ради достижения целей — значит упускать настоящее.
  • Эмоциональная разрядка. Мемы помогают снизить уровень стресса, потому что смех и легкость работают как своего рода терапия.
  • Новая философия жизни. «Чилловый парень» и похожие образы не просто тренды — это сигналы, что люди выбирают гармонию, осознанность и простоту вместо постоянного стресса.

Как стать «чилловым парнем»

При этом «чилловый парень», несмотря на свою несерьезность, может даже научить настоящей философии, которая сможет кардинально изменить жизнь. Так, по мнению Агеевой, у забавного персонажа можно перенять разные полезные лайфхаки:

  • Практикуйте дыхательные практики, выходите на прогулки без гаджетов и замечайте окружающее.
  • Добавляйте в жизнь тепло. Оно помогает телу расслабиться. Когда накрывает тревога, выпейте горячий чай, укутайтесь в теплый плед или примите ванну.
  • Ежедневно ищите моменты, которые вас радуют: вкусная еда, улыбка близкого человека или солнечный день. Специально утром ставьте свою мозгу задачу: «сегодня я найду три радостные вещи». Это поможет надеть «новую оптику» и увидеть мир радостным.

«Популярность мема “чилловый парень” — это знак времени. Мы устали от гонки за успехом и все больше ищем внутреннего покоя и умиротворения. Этот мем и такие образы, как Николай Василенко, напоминают нам о главном: жизнь состоит из мелочей, и иногда лучший выбор — просто быть, — говорит психолог. — Позвольте себе замедлиться и увидеть радость вокруг. Ведь счастье всегда ближе, чем кажется».

Алина Агеева, психолог, сексолог, создатель психологического приложения InMood.