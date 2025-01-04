Психолог рассказала, почему мем «чилловый парень» стал так популярен

«Популярность мема “чилловый парень” — это знак времени. Мы устали от гонки за успехом и все больше ищем внутреннего покоя и умиротворения. Этот мем и такие образы, как Николай Василенко, напоминают нам о главном: жизнь состоит из мелочей, и иногда лучший выбор — просто быть, — говорит психолог. — Позвольте себе замедлиться и увидеть радость вокруг. Ведь счастье всегда ближе, чем кажется».