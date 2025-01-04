Психолог рассказала, почему мем «чилловый парень» стал так популярен

Кто такой «чилловый парень»
«Чилловый парень» — это мем, ставший вирусным в соцсетях осенью и зимой 2024 года. Им активно пользуются как российские, так и зарубежные пользователи.
Героем мема стала странная собака в кедах, джинсах и джемпере: она держит «лапы» в карманах и смотрит в камеру. Определить, где именно она находится, почти невозможно: пользователи добавляют в фон, на котором стоит пес, самые разные места, ситуации и события — от поля с подсолнухами до офиса, в котором дерутся сотрудники, и очереди в «Пятерочке».
Картинка появилась в сети еще в 2023 году, в англоязычном сегменте X/Twitter один из авторов изображения назвал ее героя «своим новым персонажем», который сохраняет безмятежность и спокойствие даже в самой критической обстановке, вызывающей панику у любого другого.
Почему «чилловый парень» так популярен
В последние годы мемы стали не только способом развлечения, но и своего рода отражением коллективного сознания. И «чилловый парень» не исключение. «Этот мем приобрел популярность на фоне усталости от hustle-культуры (с английского — культура суеты), выгорания и общего стресса, став символом стремления к покою и гармонии», — считает психолог Алина Агеева.
Специалист называет несколько главных причин, по которым мем так быстро стал вирусным.
1. Ответ на выгорание и тревожность
Hustle-культура, которая доминировала последние два десятилетия, подталкивала людей к постоянным достижениям и гиперпродуктивности. Однако ее обратная сторона — массовое выгорание. По данным Google Trends, запросы на тему выгорания увеличились более чем на 5000% за последние годы — это демонстрирует растущий интерес к поиску решений для восстановления баланса и гармонии.
2. Тренд на осознанность
Популярность медитаций, ретритов и житейской психологии за последние 10 лет также внесла вклад в появление таких мемов. «Чилловый парень» символизирует философию mindfulness (осознанность): жить здесь и сейчас, не гоняясь за недостижимым.
3. Трансляция спокойствия
Когда мы видим расслабленного героя мема, наш мозг автоматически начинает «копировать» его состояние. Этот эффект связан с зеркальными нейронами, которые помогают нам сопереживать и включаться в эмоции других людей. Мемы вроде «чиллового парня» вызывают чувство покоя, напоминая, что иногда можно просто замедлиться.
4. Влияние зумеров
Новое поколение Z оказывает большое влияние на культурные тренды. В отличие от миллениалов, которые во многом были воспитаны на идеалах hustle-культуры, поколение Z предпочитает баланс. Они ставят в приоритет самоощущение, ментальное здоровье и отказываются от ненужного стресса. Как и любое новое поколение, они идут вразрез с ценностями своих предшественников, акцентируя внимание на том, что жизнь — это не только работа, но и удовольствие.
5. Простота и искренность
На фоне чрезмерно вычурного и искусственного контента в соцсетях, простота образов вроде «чиллового парня» и Николая Василенко (человека-улыбки с его видео из машины) привлекает своей настоящностью. Его видео с пожеланиями счастья и радости резонируют с людьми, которые устали от «идеальных» картинок.
О чем говорит популярность мема
Алина Агеева отмечает, что вирусность «чиллового парня» демонстрирует важные тренды и перемены, которые происходят в общественном сознании в последние годы:
- Контраст с hustle-культурой. Эпоха вечной продуктивности подходит к концу. Люди все чаще осознают, что жить только ради достижения целей — значит упускать настоящее.
- Эмоциональная разрядка. Мемы помогают снизить уровень стресса, потому что смех и легкость работают как своего рода терапия.
- Новая философия жизни. «Чилловый парень» и похожие образы не просто тренды — это сигналы, что люди выбирают гармонию, осознанность и простоту вместо постоянного стресса.
Как стать «чилловым парнем»
При этом «чилловый парень», несмотря на свою несерьезность, может даже научить настоящей философии, которая сможет кардинально изменить жизнь. Так, по мнению Агеевой, у забавного персонажа можно перенять разные полезные лайфхаки:
- Практикуйте дыхательные практики, выходите на прогулки без гаджетов и замечайте окружающее.
- Добавляйте в жизнь тепло. Оно помогает телу расслабиться. Когда накрывает тревога, выпейте горячий чай, укутайтесь в теплый плед или примите ванну.
- Ежедневно ищите моменты, которые вас радуют: вкусная еда, улыбка близкого человека или солнечный день. Специально утром ставьте свою мозгу задачу: «сегодня я найду три радостные вещи». Это поможет надеть «новую оптику» и увидеть мир радостным.
«Популярность мема “чилловый парень” — это знак времени. Мы устали от гонки за успехом и все больше ищем внутреннего покоя и умиротворения. Этот мем и такие образы, как Николай Василенко, напоминают нам о главном: жизнь состоит из мелочей, и иногда лучший выбор — просто быть, — говорит психолог. — Позвольте себе замедлиться и увидеть радость вокруг. Ведь счастье всегда ближе, чем кажется».
Алина Агеева, психолог, сексолог, создатель психологического приложения InMood.