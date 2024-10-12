Психолог рассказала, почему люди живут иллюзиями

Термин используется для описания человека, который накладывает свои нереалистичные ожидания или мечты на что-то или кого-то, часто в контексте отношений или фанатизма. Чаще всего этот термин применяется в контексте фанатской культуры, когда поклонники поп-культуры (например, фанаты К-рор или) имеют завышенные ожидания или иллюзии относительно своих кумиров, думая, что те могут быть в какой-то степени связаны с ними или проявлять взаимные чувства.