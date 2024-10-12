Психолог рассказала, почему люди живут иллюзиями

Кто такой делулу
Интернет-словечко делулу (от англ. delusional, что переводится как «бредовый», «в иллюзиях», «не способный видеть реальность») приобретает все большую популярность. Это слово описывает людей, которые склонны погружаться в свои фантазии и воспринимать их как реальность.
Термин используется для описания человека, который накладывает свои нереалистичные ожидания или мечты на что-то или кого-то, часто в контексте отношений или фанатизма. Чаще всего этот термин применяется в контексте фанатской культуры, когда поклонники поп-культуры (например, фанаты К-рор или) имеют завышенные ожидания или иллюзии относительно своих кумиров, думая, что те могут быть в какой-то степени связаны с ними или проявлять взаимные чувства.
Слово стало особенно популярным в социальных сетях и продолжает использоваться для описания таких ситуаций в шутливом или ироничном ключе.
Иногда они создают целые нарративы, в которые интегрируют знакомых или знаменитостей, и уверены, что их жизнь действительно близка к идеалу, который они представляют.
Почему люди склонны так серьезно заблуждаться
Такое поведение может иметь ряд последствий. С одной стороны, это может служить источником вдохновения и креативности, побуждая людей действовать и строить свои мечты. С другой стороны, если эти фантазии становятся основой для принятия серьезных жизненных решений, это может привести к разочарованиям и стрессам, предупреждает психолог Ирина Николенко.
Это явление, безусловно, вызывает споры и обсуждения о том, насколько здорово или вредно такое поведение и как оно может влиять на личное благополучие. С точки зрения психологии, способствовать такому поведению могут несколько факторов.
1. Защита психики
Для некоторых людей занятия фантазиями могут быть способом справиться со стрессом, тревогой или депрессией. Это позволяет временно избежать неприятных аспектов реальности.
2. Социальные сети и медиа
В эпоху социальных сетей люди часто видят идеализированные версии чужих жизней, что может сформировать у них завышенные ожидания от своей. Это нередко приводит к созданию собственных идеализированных сценариев.
3. Нарушение восприятия реальности
У некоторых людей есть предрасположенность к более серьезным психологическим расстройствам, которые влияют на их восприятие реальности. Это может включать различные формы психозов, депрессий и других расстройств.
4. Поиск идентичности
Молодежные движения и такие явления могут быть частью процесса поиска себя, формирования своей идентичности и разработки понимания мира, что особенно актуально в переходный возраст.
Ирина Николенко, психолог, бизнес-тренер