Психолог рассказала, почему люди ругаются матом

По ее мнению, это явление связано с несколькими факторами, включая культурный уровень, профессиональное окружение и способность выражать эмоции.
Как отмечает Овчаренко, частое употребление бранных слов может указывать на недостаточное развитие эмоционально-волевой регуляции.
«Человек может осознавать существование альтернативных способов выражения мыслей, но не способен их использовать. Кроме того, склонность к использованию нецензурной лексики может быть признаком высокого уровня стресса», — пояснила психолог.
По ее словам, ругательства часто служат быстрым способом эмоциональной разрядки. Произнесение определенных звуков, составляющих бранные слова, помогает сбросить накопившееся напряжение.
Однако этот процесс сопровождается выбросом адреналина, что может привести к формированию своеобразной зависимости от использования нецензурной лексики.
Для тех, кто хочет избавиться от привычки использовать бранные слова, Овчаренко рекомендует работать над регулированием своего эмоционального состояния.
Важно понять причины, побуждающие к использованию нецензурной лексики, и научиться выражать свои эмоции иными способами.
Специалист предлагает несколько методов борьбы с этой привычкой. Один из них заключается в сознательном контроле речи, замене бранных слов на литературные выражения.
Другой подход предполагает создание культурной среды, например, в семье, где использование нецензурной лексики будет неприемлемым.
Эксперт также советует обратиться за помощью к психологу для работы над эмоциональным фоном и стрессоустойчивостью. Кроме того, она рекомендует чтение качественной литературы для расширения словарного запаса и обогащения речи.
«Важно помнить, что использование нецензурной лексики может повлечь за собой административную ответственность. В общественных местах за это предусмотрены штрафы и даже арест. Более серьезные наказания ожидают тех, кто оскорбляет других людей, выражает неуважение к государству или оскорбляет чувства верующих», — заключила Лариса Овчаренко.