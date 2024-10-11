Психолог рассказала, почему люди ругаются матом

«Важно помнить, что использование нецензурной лексики может повлечь за собой административную ответственность. В общественных местах за это предусмотрены штрафы и даже арест. Более серьезные наказания ожидают тех, кто оскорбляет других людей, выражает неуважение к государству или оскорбляет чувства верующих», — заключила Лариса Овчаренко.