Психолог рассказала, почему круглые даты возраста могут являться причиной измен

По ее словам, жизнь человека состоит из различных кризисов. Однако в данном случае кризис — это не что-то плохое.
— Например, к 20 годам молодой человек должен определиться, как он будет проявляться в мире. Примерно в возрасте 25−27 лет человек должен принимать решение, как он на данный момент видит свою профессиональную реализацию, свои взгляды на создание семьи, потому что именно карьера, семья и рождение ребенка относятся к критериям взрослой личности, — рассказала она.
В этом возрасте очень часто случаются разводы, в том числе из-за измен.
— Следующий кризис, который называется кризисом среднего возраста, обычно случается в 30 лет. В этот период человек уже сделал первые шаги в жизни и хочет новых свершений. В этом возрасте многие хотят резких, быстрых, мгновенных изменений. Именно поэтому в 30 лет очень часто случаются разводы, происходят романы на стороне, резкие смены работы и направления деятельности. Потому что это такой возраст, когда человек уже отучился, получил профессию, у него есть первый опыт совместного проживания или семейной жизни. И в этот момент, к 30 годам, психика начинает задавать вопрос: «Как я буду дальше жить?» И начинаются эти резкие скачки. Интересно, что в этом возрасте чаще начинают изменять именно мужчины, — объяснила Алексеева.
Следующий кризис происходит к 40 годам, когда человеку нужно выходить на новые смыслы его жизни. Это выход на вершину жизни, то, что называется в психологии акмеизм, — наука о достижении жизненного пика.
— Многие начинают анализировать свои личностные, профессиональные и семейные достижения. В этом возрасте в большинстве случаев начинают изменять женщины. К 30 годам у женщин обычно есть маленький ребенок, и им не до измен, а в 40 лет многие хотят резких перемен в личной жизни, — рассказала собеседница «ВМ».
По мнению эксперта, измены в круглые даты — это кризисы, которые происходят в человеческой жизни. Чтобы этого избежать, нужно на каждом жизненном этапе правильно проживать их, отвечать на вопросы, которые встают перед психикой.
— Человек должен осознавать, что он не просто радостно живет эту жизнь, прожигая ее день за днем, а реализовывается как личность в профессиональном плане и в семейном. И если этой реализации нет, он не испытывает удовлетворения от своих достижений, тогда и происходят измены. Потому что отношения на стороне — это самый простой способ обмануть кризис, — заключила Алексеева.