Психолог рассказала, почему круглые даты возраста могут являться причиной измен

— Следующий кризис, который называется кризисом среднего возраста, обычно случается в 30 лет. В этот период человек уже сделал первые шаги в жизни и хочет новых свершений. В этом возрасте многие хотят резких, быстрых, мгновенных изменений. Именно поэтому в 30 лет очень часто случаются разводы, происходят романы на стороне, резкие смены работы и направления деятельности. Потому что это такой возраст, когда человек уже отучился, получил профессию, у него есть первый опыт совместного проживания или семейной жизни. И в этот момент, к 30 годам, психика начинает задавать вопрос: «Как я буду дальше жить?» И начинаются эти резкие скачки. Интересно, что в этом возрасте чаще начинают изменять именно мужчины, — объяснила Алексеева.