Психолог рассказала об огромной пользе колыбельных песен для детей

По её словам, большую роль играет пение колыбельных песен. Их спокойный темп и особая интонация с растягиванием гласных звуков помогает ребёнку расслабиться, соотносится с его сердцебиением и равномерным дыханием в состоянии покоя. У него создаётся чувство безопасности, единения с матерью и доверия к ней. До полугода детям не важны слова, но потом всё меняется.
«Полугодовалые дети, слушая колыбельные, уже могут различить интервалы между словами песни, запоминают интонации и повторяющиеся слова. За счёт этого материнское пение благотворно сказывается на развитии внимания, памяти и речи ребёнка», — сообщила Токарчук.
Ранее Life.ru писал, что колыбельные помогают ребёнку учиться понимать звуки, чувствовать ритм и понимать красоту мелодии в песне. У колыбельных есть вполне конкретное назначение — успокоить и убаюкать.