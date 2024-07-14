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Психолог рассказала о влиянии белых ночей на сон

Психолог Новоуренгойского психоневрологического диспансера (ПНД) Татьяна Дусалиева рассказала, как белые ночи влияют на сон.

Источник: Ксения Парфенова

«Солнце в период белых ночей практически не заходит за горизонт. Так как тёмное время суток не наступает, то резко нарушается выработка мелатонина — гормона, который отвечает за сон. Производство этого гормона происходит исключительно в полной темноте», — цитирует эксперта URA.RU.

По её словам, нарушение биоритма вызывает повышенное возбуждение, и организм испытывает стресс.

Специалист советует соблюдать «гигиену сна». В частности, нужно проветривать помещение, использовать шторы из плотной ткани, при необходимости можно использовать маску для сна.

Ложиться спать желательно в одно и то же время.