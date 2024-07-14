Психолог рассказала о влиянии белых ночей на сон

«Солнце в период белых ночей практически не заходит за горизонт. Так как тёмное время суток не наступает, то резко нарушается выработка мелатонина — гормона, который отвечает за сон. Производство этого гормона происходит исключительно в полной темноте», — цитирует эксперта URA.RU.