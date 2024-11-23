Психолог рассказала о способах справиться с тревогой

«Специфичность нашей внешней информационной среды работает таким образом, что мы постоянно находимся в колесе этой рутины и всё меньше волнуемся о том, что на самом деле чувствуем, на каком уровне сегодня находится наше счастье», — сказала она в интервью радио Sputnik.
Психолог указала, что подобное тревожное мышление часто подпитывается за счет контент-зависимости, выражается в потребности пытаться выплеснуть свой стресс через просмотр фильмов ужасов. Она подчеркнула, что панические атаки, бессонницы, головные боли являются признаками сильной, невыносимой для тела тревоги.
Справиться с этим чувством, как отметила Тур, может только сам человек. Именно развитие навыков ауторегуляции и осознанности может помочь стать спокойнее.
«Когда вы чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к психологу или психотерапевту, потому что в целом работа в психосоматике и в психологии строится на трех китах: сначала мы обращаемся к врачу, второе — работа с психологом или психотерапевтом, и третье — это как раз психогигиена, то есть развитие навыков ауторегуляции: я управляю собой, я управляю своим стрессом, я управляю качеством своей жизни», — отметила психолог.
Ранее, 22 ноября, психолог Екатерина Артеменко рассказала о способах борьбы с тревогой во время распродаж. Ощущение бесконечной суеты подогревают рекламные кампании, которые убеждают срочно купить подарки со скидкой, пока еще есть время, отметила специалист. По словам психотерапевта, если тревога уже возникла, то важно изучать себя и дифференцировать свои состояния, чтобы понимать глубже, что стоит за тревогой.