Психолог рассказала о способах справиться с тревогой

«Когда вы чувствуете, что вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к психологу или психотерапевту, потому что в целом работа в психосоматике и в психологии строится на трех китах: сначала мы обращаемся к врачу, второе — работа с психологом или психотерапевтом, и третье — это как раз психогигиена, то есть развитие навыков ауторегуляции: я управляю собой, я управляю своим стрессом, я управляю качеством своей жизни», — отметила психолог.