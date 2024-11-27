Психолог рассказала о способах правильно отказывать ребенку

«Любое нет должно быть аргументировано. И не важно, сколько лет ребенку. Когда ему два, три или четыре года, объяснение должно быть коротким. Ложимся спать вовремя, чтобы мозг отдыхал. В комнату сестры не заходим, когда она уроки делает, потому что мешаем ей думать. В сад с утра идем, потому что всем нужно успеть по своим делам. Объяснение короткое для ребенка, так как длинные он пока не воспринимает, но развернутое для себя», — подчеркнула она.