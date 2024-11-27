Психолог рассказала о способах правильно отказывать ребенку

Чтобы избежать этого, каждый отказ необходимо пояснять вне зависимости от возраста ребенка. Об этом 27 ноября в беседе с «Известиями» заявила детский и семейный психолог Светлана Смирнова.
«Любое нет должно быть аргументировано. И не важно, сколько лет ребенку. Когда ему два, три или четыре года, объяснение должно быть коротким. Ложимся спать вовремя, чтобы мозг отдыхал. В комнату сестры не заходим, когда она уроки делает, потому что мешаем ей думать. В сад с утра идем, потому что всем нужно успеть по своим делам. Объяснение короткое для ребенка, так как длинные он пока не воспринимает, но развернутое для себя», — подчеркнула она.
Эксперт отметила, что некоторые ситуационные послабления, например посидеть в гаджете ночью или наесться вредной еды, будут восприняты детьми с радостью, но в будущем приведут к негативным последствиям для формирования личности ребенка. Так, добавила собеседница издания, по мере взросления ребенка отказы и запреты должны быть более аргументированными, ребенок должен понимать причины такого решения родителей. Кроме того, мамы и папы должны быть открыты к вопросам со стороны ребенка, диалогу.
«У ребенка могут быть свои мнение и аргументы, на наше нет. Прислушиваясь к ним и учитывая их, мы показываем наше уважение к нему как к личности, но и свой родительский авторитет не теряем, так как окончательное решение за нами», — пояснила Смирнова.
Так, «нет» из заботы о ребенке — очень важная часть процесса воспитания. Однако без должной аргументации дети могут воспринимать запреты как насилие и неуважение, которых необходимо избегать. Диалог, направленный на взаимопонимание, учит детей договариваться и проявлять уважение к собеседнику.
Ранее, 24 ноября, «Известия» ознакомились с результатами опроса, проведенными экспертами Ozon к Дню матери. Так, более 60% опрошенных матерей в России назвали психологическую устойчивость и уверенность в себе самыми важными навыками для будущей взрослой жизни ребенка.
До этого, 25 октября, детский психолог Светлана Пуля назвала «Известиям» причины, по которым детям может быть неинтересно учиться. В их число могут входить отсутствие мотивации, страх неудачи, проблемы с самооценкой, недостаток поддержки или перегрузка. Эксперт посоветовала попробовать понять причину нежелания ребенка учиться и создать более комфортные условия для обучения.